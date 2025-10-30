Más Información

El gigante chino de vehículos eléctricos registró una fuerte caída de su beneficio neto en el tercer trimestre, en un contexto de en China, pese a su progreso en los mercados europeos.

El beneficio neto de la empresa cayó por segundo trimestre consecutivo, con un descenso interanual del 32.6%, hasta 1 mil 095 millones de dólares, según un informe presentado por la compañía a la Bolsa de Hong Kong.

El grupo con sede en Shenzhen registró en el mismo periodo una facturación de 27 mil 300 millones de dólares), lo que supone una leve caída del 3.05% interanual.

BYD vendió más de 13 mil unidades en los países de la Unión Europea en el mes de septiembre. Foto: Freepik
BYD vendió más de 13 mil unidades en los países de la Unión Europea en el mes de septiembre. Foto: Freepik

El sector de los en China experimentó un crecimiento vertiginoso en los últimos años, pero los fabricantes están inmersos en una guerra de precios que afecta su rentabilidad.

En mayo la principal asociación china de fabricantes de automóviles advirtió a las marcas que alimentan esta "guerra de precios", señalando que ello podría "agravar la rivalidad perjudicial" en el sector.

Por otra parte, BYD vendió más de 13 mil unidades en los países de la Unión Europea en el mes de septiembre. Esto representa un aumento del 272.1% interanual, según un informe de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

