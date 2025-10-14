Más Información

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

La mañanera de Sheinbaum, 13 de octubre, sigue la transmisión en vivo

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

Washington. (GM) advirtió que asumirá pérdidas de unos mil 600 millones de dólares en el tercer trimestre del año, relacionadas con la mala marcha de la venta de (VE) por la cancelación por parte de la Administración de de sus incentivos fiscales y otros cambios de normativas.

El gigante estadounidense del también señaló que es posible que los cambios en las políticas del gobierno de Washington supongan nuevos cargos en el futuro, "tanto monetarios como no monetarios", que puedan afectar negativamente a sus resultados operativos.

En un documento presentado a la de EU (SEC), el fabricante detalló que mil 200 millones de dólares corresponden a modificaciones en la capacidad de producción de VE, mientras que los 400 millones restantes están relacionados con "pagos por cancelación de contratos y vinculados a inversiones en VE".

GM tiene previsto presentar sus resultados financieros del tercer trimestre el próximo 21 de octubre.

General Motors señaló que estos cambios han provocado una desaceleración en el ritmo de adopción de VE por parte de los consumidores estadounidenses. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
En los últimos años, GM ha realizado considerables inversiones "y asumió compromisos contractuales en el desarrollo de (VE)" para cumplir con las normativas sobre emisiones de las flotas de automóviles en EU, "que estaban programadas para volverse cada vez más estrictas".

Pero tras el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero pasado, el Gobierno estadounidense ha adoptado una serie de al desarrollo de VE, entre ellas la eliminación de incentivos fiscales para la compra de estos vehículos. La Administración de Trump también ha rebajado la normativa sobre emisiones.

General Motors señaló que estos cambios han provocado una en el ritmo de adopción de VE por parte de los consumidores estadounidenses y que la empresa "reevalúe" su capacidad de producción de vehículos eléctricos y su red de fabricación.

