Grupo GICSA, compañía especializada en el desarrollo, inversión, comercialización y operación de centros comerciales, informó que ayer, su Consejo de Administración aprobó la venta de la participación de GICSA en Paseo Metepec, Paseo Coapa y una de las tres unidades que componen Cabi Tasqueña en Cancún.

El Consejo de Administración aprobó que se lleven a cabo la venta de esos activos y continue el proceso para llegar a acuerdos con compradores y, en su caso, culminar ventas de los activos para destinar los fondos recibidos a la amortización de pasivos, incluyendo los certificados bursátiles GICSA 15, GICSA 17 y GICSA 19, informó la compañía a la Bolsa Mexicana de Valores.

Por la venta del proyecto Paseo Metepec se espera recibir una cantidad neta de aproximadamente mil 938 millones de pesos, libre de gastos y costos asociados.

A su vez, GICSA firmó un acuerdo para vender una de las tres unidades privativas que componen Cabi Tasqueña en Cancún, por 130 millones de pesos.

Adicionalmente, por la venta del total de la participación de Grupo GICSA en los activos inmobiliarios que componen el proyecto Paseo Coapa, la empresa ya recibió 400 millones de pesos y espera recibir otros 400 millones en los próximos meses.

