Los legisladores del Congreso de Estados Unidos condicionan parte de los a la publicación del vídeo completo del contra los dos sobrevivientes de un primer bombardeo contra una supuesta narcolancha en aguas del Caribe, aseguraron este miércoles congresistas demócratas.

El presidente del Caucus Demócrata en la Cámara de Representantes de EU, , declaró que el borrador final del presupuesto anual del Departamento de Defensa (NDAA, por sus siglas en inglés), que está previsto que se vote este miércoles en la cámara baja, incluye una provisión que obliga al Pentágono a publicar el vídeo.

"Hay algunas medidas de rendición de cuentas dentro de la NDAA y se retienen partes del presupuesto de acceso del secretario, hasta que se publique la información. Es un buen comienzo", afirmó Aguilar en una rueda de prensa.

Esta exigencia, incluida en el proyecto, insta a las comisiones de Servicios Armados de ambas cámaras a publicar los vídeos sin editar de los ataques llevados a cabo en aguas del Caribe.

Las fuerzas armadas de EU publicaron un video de otro ataque contra una supuesta narcolancha. Foto: Especial
Las fuerzas armadas de EU publicaron un video de otro ataque contra una supuesta narcolancha. Foto: Especial

"Necesitamos más información y debemos asegurarnos de que entendemos cuál será el enfoque de cara al futuro, así como si hay algún cambio en la política que el secretario de haya comunicado a sus comandantes combatientes", añadió el demócrata.

Por su parte, el legislador Ted Lieu, afirmó que esta provisión añadida en el borrador demuestra el "apoyo bipartidista" a que se publiquen los vídeos de los bombardeos, especialmente el del pasado 2 de septiembre, en el que "murieron dos náufragos indefensos".

La presión sobre la Administración de Donald Trump para que se hagan públicos las pruebas del ataque es cada vez mayor, especialmente después de que varios legisladores pudieran verlo a puerta cerrada en el Congreso y calificaran las imágenes de "inquietantes".

Por su parte, el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers, anunció este martes que la investigación sobre el ataque del 2 de septiembre ha concluido y que no cree que haya que investigar más allá.

Aguilar pidió que "todos los miembros del Congreso tengan acceso al vídeo" así como a "cualquier informe elaborado" para poder consultar y examinar lo ocurrido.

