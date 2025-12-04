Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Senado prevé dar fast track a minuta de Ley de Aguas; buscan que se presente directamente al Pleno

Senado prevé dar fast track a minuta de Ley de Aguas; buscan que se presente directamente al Pleno

Senado alista debate por Ley de Aguas; policías blindan el recinto en espera de manifestantes

Senado alista debate por Ley de Aguas; policías blindan el recinto en espera de manifestantes

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Tres empresas compiten por 47 trenes de pasajeros; presentan propuestas para los proyectos México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo

Tres empresas compiten por 47 trenes de pasajeros; presentan propuestas para los proyectos México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo

INE avala presupuesto 2026 pese a recorte de mil mdp; direcciones de Organización y Capacitación Electoral, las más afectadas

INE avala presupuesto 2026 pese a recorte de mil mdp; direcciones de Organización y Capacitación Electoral, las más afectadas

“Siempre he intentado fracasar mejor de distintas maneras”: Fernanda Trías, ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

“Siempre he intentado fracasar mejor de distintas maneras”: Fernanda Trías, ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

EU restringe visados a transportistas mexicanos; los señala de "facilitar inmigración ilegal"

EU restringe visados a transportistas mexicanos; los señala de "facilitar inmigración ilegal"

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Policías sofocan incendio en auto en la colonia Juárez; conductor resulta ileso

Policías sofocan incendio en auto en la colonia Juárez; conductor resulta ileso

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, utilizó la aplicación de mensajería comercial Signal para discutir ataques en Yemen, lo que puso en riesgo información sensible y podría haber comprometido la seguridad de las tropas, indicó el organismo independiente de supervisión del Pentágono.

"El secretario envió información no pública del Departamento de Defensa (ahora Guerra) que identificaba la cantidad y los horarios de ataque de aeronaves tripuladas estadounidenses sobre territorio hostil a través de una red no aprobada y no segura", dijo la oficina del inspector general en un informe.

"El uso de un teléfono celular personal para realizar tareas oficiales y enviar información no pública del Departamento de Defensa (Guerra) a través de Signal implica el riesgo potencial de comprometer información sensible del Departamento de Defensa, lo que podría causar daño al personal del Departamento de Defensa y a los objetivos de la misión", añadió.

Crece presión sobre Pete Hegseth

La publicación de este informe aumenta la presión sobre el secretario de Guerra, que es el nuevo término que utiliza el gobierno Trump.

Hegseth ya ha sido criticado esta semana por su papel en los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe, en especial tras el doble disparo contra una embarcación el 2 de septiembre en el que murieron 11 presuntos narcos.

Ese fue el primer ataque de esta campaña que ha causado inquietud entre gobiernos de izquierda de la región.

Estados Unidos lleva a cabo una campaña militar en Yemen contra los rebeldes hutíes para proteger la navegación en el mar Rojo.

Donald Trump apartó en mayo al entonces asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, tras las revelaciones de un periodista de la revista The Atlantic, quien fue añadido por error a un grupo de discusión en Signal sobre estos ataques.

La conversación contenía mensajes en los que Hegseth revelaba la hora de los ataques unas horas antes de que tuvieran lugar, así como información sobre los equipos militares empleados.

El jefe del Pentágono ha negado que se divulgara datos comprometedores a través de Signal.

Las conclusiones de la investigación constituyen "una exoneración TOTAL" del secretario, escribió su portavoz el miércoles por la noche en X.

"Demuestra lo que sabíamos desde el principio: no se compartió ninguna información clasificada como secreta", añadió Sean Parnell, asegurando que "el asunto está cerrado".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo