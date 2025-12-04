Más Información

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

La mañanera de Sheinbaum, 4 de diciembre, minuto a minuto

San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Agricultores de siete estados ahorcan carreteras

EU restringe visados a transportistas mexicanos; los señala de "facilitar inmigración ilegal"

Perfil de Ernestina Godoy, antes fiscal de la CDMX y ahora nueva cabeza de la FGR

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Piden a la FGR atraer caso de 7 cuerpos localizados en límites de SLP y Zacatecas

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México?; aquí los puntos clave

A identificación, restos exhumados del Panteón Dolores

Incertidumbre en la colonia que se resiste a ser la 4T

El diario The New York Times anunció que presentó una demanda contra el por las nuevas restricciones que ese gabinete ha impuesto a la prensa a la hora de informar sobre el Ejército estadounidense.

El periódico indicó en su página web que la política del Pentágono es "exactamente el tipo de esquema restrictivo de la libertad de expresión y de prensa" que la Corte Suprema y el Tribunal del Circuito de Washington D.C. han reconocido que viola la Primera Enmienda de la Constitución.

Esa Primera Enmienda es la que protege derechos fundamentales como la libertad de prensa y de expresión.

Las nuevas normas del Pentágono establecen estrictas limitaciones de acceso físico a sus instalaciones y a uso de fuentes.

Buscan "cerrar las puertas del Pentágono", acusa NYT

El 16 de octubre, día en que vencía el plazo para aceptar esas normas, grandes medios estadounidenses, entre ellos periodistas con más de 30 años de carrera como corresponsales en el Pentágono, entregaron sus credenciales a modo de rechazo.

La demanda presentada por el NYT ante el Tribunal de Distrito de EU en Washington considera que el propósito de esa política es "cerrar las puertas del Pentágono — aquellas áreas que históricamente han estado abiertas a la prensa — a organizaciones de noticias, como los demandantes, que investigan e informan sin temor ni favoritismos sobre las acciones del departamento y su dirección".

El diario neoyorquino pide al tribunal que emita una orden que impida al Pentágono aplicar dicha política de prensa, junto con una declaración de que las disposiciones relativas al ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda son contrarias a la ley.

El NYT recuerda que funcionarios del Pentágono han asegurado que el acceso a las instalaciones militares es un privilegio sujeto a regulación y que las nuevas directrices tratan "de prevenir filtraciones que dañen la seguridad operativa y la seguridad nacional".

Cam Higby y Lance Johnston, miembros de la organización de derecha 'Fearless Media', en las oficinas de prensa del Pentágono. FOTO: @lancevideos
Este pasado martes, durante la primera sesión informativa ofrecida por el Pentágono desde que retirara el acceso a la gran mayoría de medios nacionales y extranjeros acreditados tras el rechazo casi generalizado de sus nuevas normas, influencers, blogueros y reporteros de los llamados "nuevos medios" ocuparon la sala de prensa del organismo.

Varios de los nuevos acreditados, como Lance Johnston, miembro de la organización de derechas 'Fearless Media', se jactaron en redes sociales de que "ahora les pertenecían" los escritorios donde trabajaron durante décadas los representantes de medios como The Washington Post, The New York Times o el canal CNN.

