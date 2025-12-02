Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Papa León XIV pide a Trump buscar el diálogo, en vez de invadir Venezuela

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Gusano barrenador de ganado: Sader activa modificación para contener y erradicar plaga; esto es lo que implica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Cae “Cali”, integrante de “Los Cromo” y generador de violencia en Oaxaca; aseguran equipo táctico y metanfetamina

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Washington. , blogueros y reporteros de los llamados "nuevos medios" ocuparon este martes la sala de prensa del , durante la primera sesión informativa ofrecida por el organismo desde que retirara el acceso a la gran mayoría de medios nacionales y extranjeros acreditados tras el rechazo casi generalizado de sus nuevas normas.

La secretaria de Prensa del Departamento de Guerra estadounidense, Kingsley Wilson, dio la bienvenida a los nuevos corresponsales, entre ellos a la polémica y el excongresista republicano, Matt Gaetz.

Wilson adelantó que el organismo podría retomar la frecuencia de ruedas de prensa semanales o quincenales. "Estamos emocionados de tenerlos a todos en el Pentágono", aseguró.

Varios de los nuevos acreditados se jactaron en redes sociales de que "ahora les pertenecían" los escritorios donde trabajaron por décadas de medios como The Washington Post, The New York Times, The Atlantic, CNN, CBS, FoxNews, ABC y agencias como EFE, Reuters y AP.

"Washington Post, se siente bien estar sentado en tu antiguo escritorio en el Pentágono. Diviértanse fuera", escribió en X, Lance Johnston, miembro de la organización de derecha 'Fearless Media'.

Johnston, junto a su colega Cam Higby, y otros como el conservador RC Maxwell, publicaron fotos sentados en los cubículos desocupados con mensajes de "fuera los propagandistas y periodistas a sueldo. Que entren los que dicen la verdad y aman a ".

Desde su regreso al poder en enero, el presidente ha redoblado sus ataques contra la prensa, a menudo llegando a ofender a los reporteros que hacen preguntas que el mandatario considera ofensivas.

En consecuencia, el rebautizado como - el ministerio que recibe más fondos públicos federales- dejó de hacer sus usuales ruedas de prensa semanales o de informar en detalle de operaciones militares de interés público como el ataque contra lanchas supuestamente usadas para el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En octubre, retiró las credenciales a la gran mayoría de los medios que trabajaban en el emblemático edificio a las afueras de después de que estos se negaran a aceptar nuevas reglas que establecen estrictas limitaciones de acceso físico a las instalaciones, el uso de fuentes y planteó la posibilidad de sanciones por el hecho de solicitar información de sin autorización, aún cuando esta no sea clasificada.

Miembros de la Asociación de Prensa del Pentágono han denunciado las acciones del Departamento de Defensa por su "amenaza implícita de sobre seguridad nacional y exponer a quienes la firmen a un posible procesamiento" y se comprometieron a continuar la cobertura fuera de sus antiguos despachos.

