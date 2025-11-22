Más Información

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Ferrocarril del Istmo tendrá un solo paso de fauna en 133 km

Ferrocarril del Istmo tendrá un solo paso de fauna en 133 km

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Salen del mercado laboral 476 mil de la Generación Z

Salen del mercado laboral 476 mil de la Generación Z

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Reforma electoral arriesga la pluralidad y favorece a cúpulas: expertos

Reforma electoral arriesga la pluralidad y favorece a cúpulas: expertos

Paga la CDMX 23.6 mdp por daños a automóviles

Paga la CDMX 23.6 mdp por daños a automóviles

Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; las acusan de lesiones y robo

Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; las acusan de lesiones y robo

El "silencio, cerdita" proferido por el presidente a una periodista la pasada semana se ha convertido en la última muestra de la relación cada vez más corrosiva entre el mandatario y la prensa desde su regreso al poder, con en el centro de la diana.

El insulto, que lanzó Trump a una corresponsal de Bloomberg a bordo del Air Force One tras una pregunta sobre el pederasta , simboliza el progresivo deterioro de una dinámica marcada tanto por los ataques personales a periodistas como por presiones abiertas a grandes conglomerados de comunicación.

No es la primera vez que el presidente arremete directamente contra periodistas por no gustarle las preguntas que le formulan, ataques que normalmente van acompañados del calificativo 'fake news' (noticias falsas).

Lee también

Días después de este suceso Trump llamó "pésima reportera" a Mary Bruce, de la cadena ABC, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval junto al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en la que la periodista preguntó sobre el columnista Jamal Khashoggi, cuyo asesinato la CIA vincula con el propio Bin Salmán.

"No me gusta tu actitud, deberías volver a estudiar periodismo", le recriminó.

La Casa Blanca justificó este tipo de comentarios del mandatario como una muestra de su "transparencia" y "honestidad"; pero la prensa, lejos de callarse o agradecer a Trump su "sinceridad", salió en defensa de la libertad de información con una ola de críticas al presidente.

Lee también

Entre ellos destaca Jake Tapper, uno de los presentadores estrella de la cadena CNN, que calificó la actitud del presidente de "repugnante y completamente inaceptable".

En redes, numerosos usuarios compartieron imágenes de Trump caricaturizado irónicamente como un cerdo para subrayar su rechazo hacia la actitud del mandatario.

Jimmy Kimmel y Donald Trump. Fotos: Randy Holmes / AP y Facebook @DonaldTrump
Jimmy Kimmel y Donald Trump. Fotos: Randy Holmes / AP y Facebook @DonaldTrump

Ataques contra cadenas y presentadores

Aunque la ofensiva del republicano contra la prensa es mucho más evidente cuando va dirigida a mujeres del gremio, desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha criticado con dureza a presentadores o televisiones y hasta ha pedido que se retiren permisos de emisión a grandes cadenas.

Esta semana, Trump intensificó sus ataques contra ABC e instó a que se le retire la licencia para operar argumentando que "sus noticias son falsas y erróneas".

La ofensiva pública del neoyorquino contra los presentadores de la franja nocturna también se ha hecho latente a lo largo de 2025.

Tras conocerse en julio la futura cancelación del programa de Stephen Colbert, cuyo final se hará efectivo en mayo de 2026, el presidente celebró la decisión con entusiasmo: "Me encanta que Colbert haya sido despedido. Tenía todavía menos talento que audiencia", escribió en su plataforma TruthSocial, antes de apuntar hacia otro presentador.

Lee también

"He escuchado que Jimmy Kimmel, que tiene todavía menos talento, será el siguiente", agregó.

Y en efecto, la cancelación de Kimmel no tardó en llegar, cuando ABC retiró su programa de la parrilla tras presiones del regulador por sus comentarios sobre el asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk.

Kimmel reapareció ante las cámaras con un mensaje: "No podemos permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión".

Recientemente, Trump volvió a cargar también contra el presentador Seth Meyers por sus comentarios sobre la relación entre Epstein y el presidente y pidió a la cadena NBC su despido inmediato: "Meyers padece un caso incurable del Síndrome de Trastorno por Trump".

Trump intensificó sus ataques contra ABC e instó a que se le retire la licencia para operar argumentando que "sus noticias son falsas y erróneas". Foto: AP
Trump intensificó sus ataques contra ABC e instó a que se le retire la licencia para operar argumentando que "sus noticias son falsas y erróneas". Foto: AP

Más allá de las palabras

Sin embargo, el choque entre el Gobierno de Trump y la prensa no ha sido solo discursivo.

A finales de octubre, la Casa Blanca instituyó una nueva norma que limita el acceso libre de periodistas a la zona de la oficina presidencial donde se encuentra la secretaría de prensa.

La medida de mayor impacto salió del Pentágono, cuando en septiembre el Departamento de Guerra introdujo una norma que condicionaba la acreditación de los periodistas a la firma del compromiso de no obtener ni publicar ciertos materiales no autorizados, incluso si no estaban clasificados.

Lee también

Esto provocó una protesta masiva: decenas de organizaciones informativas -entre ellas EFE- rechazaron la firma.

Llegados a este punto, para muchos periodistas y comunicadores el "silencio, cerdita" representa algo más que un improperio puntual: es el pico de la evidente tensión entre el poder ejecutivo estadounidense y un cuarto poder que busca proteger su labor informativa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de diciembre: así puedes vincularte a una empresa. Foto: Facebook Jóvenes Construyendo el Futuro / Adobe

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de diciembre: así puedes vincularte a una empresa

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Lake Tahoe. iSTock/ christiannafzger

Aventura invernal: Lugares para disfrutar el esquí y la nieve en el estado de California