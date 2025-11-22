Más Información

Hombres armados secuestraron a más de 300 estudiantes y educadores en uno de los mayores raptos masivos en , afirmó un grupo cristiano, en medio de una creciente preocupación por la seguridad en la nación más poblada de África.

Es el segundo secuestro esta semana en una escuela del país, amenazado por el presidente estadounidense, Donald Trump, con una intervención militar por una supuesta campaña de violencia yihadista contra los cristianos.

La incursión ocurrió a primera hora del viernes en la escuela mixta St. Mary's, en el estado de Níger del centro del país. Según la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), los asaltantes armados se llevaron a "303 estudiantes y 12 profesores".

Esta cifra representa casi la mitad de los 629 alumnos inscritos en este centro.

El lunes, un grupo de hombres armados habían secuestrado a 25 alumnas de una escuela de secundaria en el estado vecino de Kebbi, en el noroeste de Nigeria.

Amina Hassan, esposa del subdirector de la Escuela Secundaria Integral Femenina del Gobierno, donde hombres armados atacaron el lunes el dormitorio de la escuela, secuestraron a alumnas y asesinaron a su esposo, junto a dolientes, en Kebbi, Nigeria, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: AP
Amina Hassan, esposa del subdirector de la Escuela Secundaria Integral Femenina del Gobierno, donde hombres armados atacaron el lunes el dormitorio de la escuela, secuestraron a alumnas y asesinaron a su esposo, junto a dolientes, en Kebbi, Nigeria, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: AP

Ordenan cierre de escuelas tras secuestros de estudiantes y maestros

El gobierno nigeriano no comentó el número de secuestrados el viernes. Según el gobernador del estado de Níger, Umar Bago, el departamento de inteligencia y la policía están "haciendo el recuento" y la cifra se publicará este sábado.

Estos secuestros, sumados a un ataque contra una iglesia esta semana, pusieron en alerta a los dirigentes del país más poblado de África.

Las autoridades locales de los estados de Níger, Katsina y Plateau ordenaron el cierre de todas las escuelas como medida de precaución.

El ministerio nacional de Educación ordenó también el cierre de 47 internados de secundaria en todo el país.

El presidente Bola Tinubu canceló sus compromisos internacionales, incluida su participación en la cumbre del G20 en Sudáfrica, para gestionar la crisis.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó el viernes a Abuya a "tomar medidas urgentes y sostenidas para detener la violencia contra los cristianos", durante conversaciones con el asesor de seguridad nacional de Nigeria, Nuhu Ribadu, según indicó el Pentágono en un comunicado.

