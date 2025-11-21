El presidente Donald Trump dijo que estaba “bien” que Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, se refiriera a él como fascista, una etiqueta que Mamdani ha utilizado públicamente para referirse al mandatario.

Un reportero le preguntó a Mamdani si todavía creía que Trump era un fascista, el alcalde electo comenzó a responder diciendo: “Ya he hablado de ello…”, antes de que Trump lo interrumpiera abruptamente.

—Está bien —interrumpió Trump—. Puede decir eso —dijo el presidente sonriendo.

Lee también Estados Unidos negocia el plan de paz con Rusia y Ucrania "por igual", dice la Casa Blanca

Reporter asks Mamdani about calling Trump a fascist: pic.twitter.com/HlxGTeEd5x — Henri Fjord (@henri_fjord) November 21, 2025

Mamdani ha prometido “rechazar el fascismo de Donald Trump”.

"Me han llamado cosas mucho peores que déspota". Trump también afirmó que Mamdani le dijo que uno de cada 10 de sus votantes lo eligió como alcalde, dato que el presidente destacó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es