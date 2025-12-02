Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Papa León XIV pide a Trump buscar el diálogo, en vez de invadir Venezuela

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Sheinbaum propone modificar monedas de 10 y 20 pesos; así es como la Presidenta plantea que sean

Gusano barrenador de ganado: Sader activa modificación para contener y erradicar plaga; esto es lo que implica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Turnan a comisiones del Congreso iniciativas de Brugada contra la violencia en pareja; plantean penas de hasta nueve años

Cae "Cali", integrante de "Los Cromo" y generador de violencia en Oaxaca; aseguran equipo táctico y metanfetamina

Washington. El secretario de Guerra de Estados Unidos, , aseguró este martes que el Pentágono apenas ha "comenzado a atacar barcos " en un momento marcado por las críticas a la decisión del Ejército estadounidense de rematar a supervivientes de uno de los bombardeos que llevó a cabo sobre supuestas narcolanchas en el Caribe el pasado septiembre.

"Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes y a arrojar a los al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense", aseguró Hegseth durante una reunión del Gabinete del presidente .

El secretario de Guerra aseguró que Trump ha abordado el tráfico de drogas “combatiendo a estas organizaciones terroristas designadas”, en referencia a bandas como el o el , que según la clasificación de la Casa Blanca son grupos terroristas de origen venezolano incluidos en su estrategia de despliegue militar en el Caribe y presión sobre el Gobierno de Caracas.

El propio Trump aseguró durante la reunión celebrada hoy en la Casa Blanca que las drogas que entran por el mar a "han disminuido un 91%" a lo que Hegseth respondió que "tuvimos una pequeña pausa" en los ataques contra embarcaciones a las que su gobierno señala de transportar drogas "porque es difícil encontrar barcos para atacar ahora mismo".

El secretario de Guerra insistió en que lograr un efecto disuasorio "es el objetivo principal" de estos ataques sobre embarcaciones en el y el Pacífico oriental, de los cuales el ha llevado a cabo un total de 21 bombardeos que han dejado 82 tripulantes muertos.

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en el primero de esos ataques, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado supuestamente por Hegseth para matar a dos supervivientes del ataque inicial, una acción que el Congreso se prepara para investigar ante la posibilidad de que constituya un crimen de guerra.

La Casa Blanca confirmó el lunes que ese segundo ataque se realizó, pero aseguró que la orden vino de Frank Bradley, almirante de la Armada que en las fechas del ataque era comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto.

Hegseth quiso hoy mostrar su confianza en Bradley y, al igual que ya han dicho la y el Pentágono, insistió en que todos los ataques contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas son completamente legales.

"Siempre respaldamos a nuestros comandantes que toman decisiones en situaciones difíciles, y en este caso y en todos estos ataques, están tomando decisiones con criterio y asegurándose de defender al pueblo estadounidense", aseguró el secretario de Guerra.

