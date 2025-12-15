Más Información

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

“Nos estamos desplomando”; audio revela los últimos segundos del jet antes de caer en Toluca

“Nos estamos desplomando”; audio revela los últimos segundos del jet antes de caer en Toluca

Citi concreta venta de 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

Citi concreta venta de 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”

Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Corte perfila iniciar 2026 con tema del aborto; plantea anular reducción de 12 a 6 semanas para interrumpir el embarazo

Corte perfila iniciar 2026 con tema del aborto; plantea anular reducción de 12 a 6 semanas para interrumpir el embarazo

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

Avalan desaparición del Info CDMX; gritos, empujones y toma de tribuna marcan la sesión

Avalan desaparición del Info CDMX; gritos, empujones y toma de tribuna marcan la sesión

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

El gobierno de realizó este lunes un nuevo ataque contra tres embarcaciones que, asegura, estaban implicadas en el tráfico de drogas, y dijo haber asesinado a “ocho narcoterroristas”.

El Comando Sur de Estados Unidos hizo el anuncio en su cuenta de X. Indicó que, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Jegseth, la (Lanza del Sur) “llevó a cabo ataques letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”.

Indicó que información de inteligencia confirmó que las embarcaciones “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y se dedicaban al narcotráfico. Un total de ocho narcoterroristas varones murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”.

Lee también

El Comando compartió un video donde se ve cómo las embarcaciones explotan.

Los ataques contra supuestas narcolanchas en El Caribe y el Pacífico, que comenzaron el 2 de septiembre, han dejado un saldo de casi un centenar de muertos y han sido cuestionados porque podrían constituir crímenes de guerra.

Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump los ha defendido y el mandatario dio este lunes un paso más, al declarar, mediante orden ejecutiva, al fentanilo como un arma de destrucción masiva.

Lee también

Trump repitió que tras los ataques en el mar, “pronto” comenzarán ataques a los cárteles en tierra, lo que dijo, “es mucho más fácil”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Programas Bienestar ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programa Bienestar: ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad?

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard. Foto iStock / siete solar

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard

AP

Estados Unidos endurece reglas: fotos para trámites migratorios deberán ser recientes

visa americana. Foto: iStock

Los 4 errores que pueden costarte la visa de turista para Estados Unidos