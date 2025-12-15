Más Información
El gobierno de Estados Unidos realizó este lunes un nuevo ataque contra tres embarcaciones que, asegura, estaban implicadas en el tráfico de drogas, y dijo haber asesinado a “ocho narcoterroristas”.
El Comando Sur de Estados Unidos hizo el anuncio en su cuenta de X. Indicó que, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Jegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear (Lanza del Sur) “llevó a cabo ataques letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”.
Indicó que información de inteligencia confirmó que las embarcaciones “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y se dedicaban al narcotráfico. Un total de ocho narcoterroristas varones murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”.
Lee también Congreso de EU condiciona fondos del Pentágono a publicación de un video del ataque a lancha
El Comando compartió un video donde se ve cómo las embarcaciones explotan.
Los ataques contra supuestas narcolanchas en El Caribe y el Pacífico, que comenzaron el 2 de septiembre, han dejado un saldo de casi un centenar de muertos y han sido cuestionados porque podrían constituir crímenes de guerra.
Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump los ha defendido y el mandatario dio este lunes un paso más, al declarar, mediante orden ejecutiva, al fentanilo como un arma de destrucción masiva.
Lee también Cazas F-18 de EU se internan durante 40 minutos en espacio aéreo venezolano en el Caribe
Trump repitió que tras los ataques en el mar, “pronto” comenzarán ataques a los cárteles en tierra, lo que dijo, “es mucho más fácil”.
