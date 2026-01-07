Berlín.- Las delegaciones de Ucrania y de Estados Unidos vuelven a reunirse este miércoles en París por segundo día consecutivo para seguir avanzando en la negociación de un posible acuerdo de paz con Rusia, informó el jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Kirilo Budánov, que afirmó que ya hay "resultados concretos".

"Continuamos con importantes negociaciones en París para lograr una paz duradera y garantías de seguridad fiables para nuestro Estado. No podemos hacer públicas todas las informaciones, pero ya hay resultados concretos y el trabajo continúa", escribió Budánov en Telegram.

Por su parte, el presidente Volodímir Zelensky, que asistió el martes en París a una cumbre de la denominada Coalición de Voluntarios, a la que se sumaron también los emisarios de la Casa Blanca, señaló que la de hoy es la tercera sesión de las citadas negociaciones en dos días en la capital gala.

Además de una reunión por la tarde en el Elíseo con los representantes estadounidenses, tras la rueda de prensa de la Coalición hubo otra ronda de negociación del equipo liderado por Zelensky con Steve Witkoff y Jared Kushner.

Según afirmó Zelensky en Telegram este miércoles, estaba previsto que las delegaciones abordasen en particular "las cuestiones más difíciles del marco básico para poner fin a la guerra", tales como las cesiones territoriales que demanda Moscú y la jurisdicción sobre la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

Zelensky explicó que también ha dado instrucciones a su equipo para abordar posibles formatos de reuniones a nivel de líderes entre Ucrania, otros Estados europeos y Estados Unidos.

"Ucrania no se esconde ante las cuestiones más difíciles y nunca será un obstáculo para la paz", aseveró el mandatario, y señaló que la posibilidad de poner fin a la guerra depende de si los aliados de Kiev son capaces de garantizar la disposición real de Rusia a hacer callar las armas.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, que forma parte del equipo negociador de Zelensky, señaló que se llevaron a cabo consultas con asesores de seguridad nacional de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia y Turquía, con la participación de Estados Unidos, la OTAN, la Comisión Europea y el Consejo Europeo.

"La conversación se centró en parámetros concretos de garantías de seguridad, la contención de la agresión rusa y la lógica de los próximos pasos del proceso de paz", indicó en Telegram.

También subrayó que los enfoques pasan cada vez más del plano de las declaraciones políticas a las soluciones prácticas. "Existe una comprensión clara del movimiento progresivo hacia la implementación de los acuerdos. Este tipo de trabajo es el que crea la base para una paz real y sostenible", sostuvo.

En la reunión participaron Budánov y Umérov, el teniente general Andrí Gnátov, el vicepresidente de la Oficina Presidencial, Serguí Kislitsia, y el asesor presidencial Oleksandr Bevz, mientras que por EU participan el enviado especial para la guerra, Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Kushner.

Zelensky adelantó este martes, después de que la Coalición de Voluntarios se comprometiera

Keir Starmer consultará al Parlamento eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió en el Parlamento que los diputados serán consultados sobre el eventual despliegue de fuerzas del Reino Unido en Ucrania si hay un acuerdo de paz, pero se negó a aportar el número de soldados que participarían en esa operación.

En la sesión de control al primer ministro en la Cámara de los Comunes, la primera de 2026, Starmer prometió que la cámara baja podrá debatir y votar sobre ese despliegue, después de que el Reino Unido y Francia firmasen ayer martes en París una declaración de intenciones para enviar fuerzas a Ucrania si llega la paz.

Según esa declaración, los dos países tendrán centros militares en Ucrania.

Ante la repetida insistencia de la líder del Partido Conservador, Kemi Bandenoch, para que dijera cuántos soldados serían enviados, el líder laborista admitió que no hay una cifra definitiva y que eso se determinará una vez que se haga la planificación militar.

"Ayer estuve junto a nuestros aliados europeos y estadounidenses y al presidente (ucraniano, Volodímir) Zelensky en la reunión de la Coalición de la Voluntarios en París. Logramos avances reales en materia de garantías de seguridad, vitales para asegurar una paz justa y duradera", explicó el primer ministro.

En París, se acordó "una declaración de intenciones para el despliegue de fuerzas en caso de un acuerdo de paz. Daremos a conocer los detalles en un comunicado lo antes posible", dijo Starmer, sin aportar una fecha de cuándo lo hará.

