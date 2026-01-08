En los últimos días, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha posicionado nuevamente bajo los reflectores del ojo público, luego de protagonizar una discusión con Grok, el asistente de inteligencia artificial de X, creado por xAI del empresario Elon Musk.

El enfrentamiento digital comenzó el 5 de enero de 2026, cuando José Ramón defendió la condena de México, Brasil y Colombia frente al ataque de Estados Unidos a Venezuela. "Defender la soberanía, aun cuando incomoda a los poderosos, es hoy el verdadero acto de responsabilidad frente al mundo", mencionó.

En respuesta a su publicación, un usuario de la red social solicitó el apoyo de Grok y realizó una peculiar petición. "Si tuvieras que burlarte de José Ramón López Beltrán de acuerdo a las burlas que recibe en comentarios, qué le dirías?", escribió. Aunado a ello, la inteligencia artificial hizo una recopilación automática de los mensajes en su post y lanzó el siguiente comentario:

Respuesta de Grok a petición de un usuario de X. Foto: Captura de pantalla

Tras volverse viral, el primogénito del presidente acusó a la plataforma de "acoso automatizado", argumentando que la sátira y la ironía no son lo mismo que la difamación generada por una máquina. Asimismo, pidió al empresario Musk una explicación de por qué el sistema normaliza el clasismo y la humillación, amplifica narrativas falsas y convierte el diálogo político en linchamiento digital.

Aunado a ello, Grok explicó que la respuesta fue una sátira hipotética solicitada por un usuario basada en comentarios comunes, no fue un ataque personal ni desinformación intencional. No conforme con esto y continuando con su descontento, José Ramón López exigió una disculpa institucional y una explicación técnica del funcionamiento del sistema y su falta de supervisión.

La inteligencia artificial recalcó que no puede ofrecer disculpas institucionales ni dar detalles técnicos internos, por lo que José Ramón explicó que la discusión debe ser con la estructura institucional que respalda al sistema, ahondando en la necesidad de límites operativos en la inteligencia artificial.

¿Qué dijo Chumel Torres sobre la disputa?

Como era de esperarse, la disputa no pasó desapercibida por los usuarios de la red social. Uno de los personajes que se pronunció al respecto fue el comunicador mexicano Chumel Torres, quien lanzó un contundente mensaje, utilizando su característico sarcasmo.

"Morena peleando con todos menos con el narco", sentenció con ironía, recalcando una vez más la falta de interés de los simpatizantes del partido político de Morena por el acontecer diario del país en situación de inseguridad y su afán por darle más relevancia a las críticas de los opositores, organismos y usuarios en las redes sociales.

Esta crítica también surge luego de que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fuera señalado por diversos internautas luego de pronunciarse por la captura del presidente Nicolás Maduro y el ataque de EU a Venezuela, y no decir nada por las víctimas que dejó el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z de Oaxaca.

En X, Chumel Torres reaccionó a la disputa digital de José Ramón López Beltrán y Grok. Foto: Captura de pantalla

La publicación rápidamente se volvió tendencia en la red social, alcanzando las 80 mil visualizaciones y las 7 mil reacciones, además de diversos comentarios de usuarios que criticaron al José Ramón López Beltrán por "pelearse con una inteligencia artificial".

