Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica en la Secretaría de Salud, anunció una inversión de 11 mil 257 millones de pesos para adquirir 816 equipos de alta tecnología durante 2026; 341 equipos se distribuirán en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 178 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 237 para el IMSS-Bienestar, 41 para Pemex y 19 para Institutos Nacionales de Salud.

El subsecretario informó que de estos 816 equipos, 25 son aceleradores lineales para el tratamiento de cáncer, 238 son tomógrafos, 38 son resonadores magnéticos, 500 mastógrafos, cinco equipos de PET-CT (tipo de tecnología para la visualización de imagen para tratar el cáncer) y otros 10 equipos de otras tecnologías como: gammacámaras, angiógrafos y braquiterapias.

Durante la conferencia matutina de este martes 27 de enero informó que esta inversión es parte de una estrategia nacional para fortalecer la capacidad de atención y mejorar los servicios de salud en todo el país.

Explicó que para las 32 entidades son cerca de 500 mastógrafos con una inversión de mil 682 millones de pesos: 227 para el IMSS, 100 para el ISSSTE, 147 para el IMSS-Bienestar, 22 para Pemex y cuatro para los Institutos Nacionales de Salud.

En el caso de tomógrafos para los hospitales, se van a adquirir 238 equipos, con una inversión estimada de 4 mil 753 millones de pesos: 79 tomógrafos para el IMSS, 69 para el ISSSTE, 73 para el IMSS-Bienestar, 11 para Pemex y seis para los Institutos Nacionales de Salud.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario indicó que en el caso de resonadores magnéticos de alta tecnología para mejorar las capacidades diagnósticas de los médicos y médicas en todo el país, se adquirirán 38 con una inversión de mil 379 millones de pesos.

En el caso de aceleradores lineales, detalló que esta es la compra más grande que se ha hecho. Subrayó que son 25 aceleradores lineales de altísima tecnología, con una inversión de 2 mil 590 millones de pesos. Nueve se distribuirán en el IMSS, dos en el ISSSTE, seis en el IMSS-Bienestar, tres en Pemex y cinco en los Institutos Nacionales de Salud.

“Tenemos inversiones y tenemos, afortunadamente, todo tipo de tecnología para todas las entidades federativas. Desde las más pequeñas como Aguascalientes, Tlaxcala y Colima, hasta las más grandes como la Ciudad de México y el Estado de México [...] Estaremos dando avance conforme vaya ocurriendo esta compra que esperamos pueda adjudicarse en los siguientes dos meses”, finalizó.

