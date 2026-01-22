Más Información

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (), se impuso a la empresa D’Sazón Seguridad Alimentaria una de 537 mil 720 pesos y una inhabilitación por un año por entregar información falsa por lo que no podrá participar en licitaciones o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que la sanción se impuso debido a que la empresa proporcionó al participar en la invitación de la licitación IA-050GYR006-E405-2021, para la “Adquisición de Víveres con Entrega y Distribución en las Unidades Médicas-Hospitalarias, a fin de cubrir necesidades para el Programa IMSS-Bienestar”; consistente en dos resultados de laboratorio para detección de coronavirus.

La secretaría indicó que la notificación de la sanción se realizó el pasado 9 de enero y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Destacó que la empresa ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

"Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta".

La dependencia a cargo de Raquel Buenrostro señaló que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, advirtió, "la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público".

