Investigadores y académicos de la UNAM presentaron el libro “La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión”, donde expusieron Morena logró una mayoría espuria con el aval del INE y el TEPJF.

Asimismo, criticaron a diputados de Morena que pretenden inmiscuirse en la vida interna y autonomía de la UNAM al querer conocer por qué se editó esta obra, ello en alusión a la diputada Gabriela Jiménez quien anunció que pedirá información a Rectoría.

Federico Reyes Heroles criticó la sobrerrepresentación y los excesos de los ministros de la SCJN y señaló: “No todo está perdido, nos queda la academia y la crítica a través de la prensa”.

Dijo que lo vive el país es un pequeño sisma en la por la actitud, necedad, obsesión de no escuchar del gobierno y criticó la actitud de Pablo Gómez en el diseño de la reforma electoral al no escuchar a las minorías.

Indicó que este libro significa mí significa una brújula de lo que no puede ocurrir en el país y hacia dónde debemos caminar, pero también de lo que teníamos y de lo que hemos perdido.

Diego Valadés expuso que el libro: “representa cumplir con el compromiso que tenemos los universitarios. En cuanto a no guardar silencio ante los atropellos que se han cometido en la Constitución. No era posible dejar sin documentar lo que ocurrió”.

Indicó que no hay conciencia de que a cada mexicano se le quitó la mitad del voto cuando se atrevió a votar por la oposición.

“Esto significa uno de los más graves atropellos que se hayan llevado a cabo de manera deliberada”, apuntó.

José Woldenberg expresó que este libro analiza cómo fue que el INE y el tribunal fueron hipotecando su autonomía, ello luego de que en el 2024 de construyó artificialmente una mayoría espuria.

En un restaurante del sur de la ciudad, indicó que las autoridades electorales, INE y el tribunal, convirtieron a una coalición con el 54% de los votos en un bloque parlamentario con el 74% de los asientos.

No solo atentaron contra derechos constitucionales, no solo invocaron precedentes incompletos, sino que dieron reversa a un promisorio proceso a través del cual la sociedad mexicana se acostumbraba a la coexistencia equilibrada de su diversidad.

“Una mayoría calificada espuria que cree tener el derecho a desfigurar la Constitución en un sentido autoritario”, dijo el expresidente del IFE.

Jacqueline Peschard criticó la sobrerrepresentación que las autoridades electorales le dieron a Morena y sus partidos satélites y lo que ha permitido que en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum se hayan aprobado 18 reformas constitucionales.

“Morena y sus aliados han convertido en nuestra carta magna en un mero instrumento al servicio de sus intereses, supuestamente para darle autoridad a sus decisiones y actos, sin reconocer que la han despojado de su fuerza legitimadora y protectora de todas las personas y no solamente de quienes están en el poder”.

Presentación del libro "La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión" este martes 27 de enero de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Morena en San Lázaro condena publicación del libro de la UNAM

La publicación de “La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión” por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM suscitó molestia en el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

El pasado 7 de enero, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que en el contexto del escenario para una reforma electoral no se podía perder de vista a “los mismos de siempre”, en alusión a José Woldenberg, Lorenzo Córdova y un “grupúsculo de woldies”.

“Este grupo ha empujado históricamente una agenda alineada con la derecha, disfrazada de “opinión técnica” y “defensa de la democracia”. No es casualidad: Cada postura, cada declaración y cada “análisis” va en contra de la Cuarta Transformación para beneficiar al PAN”, aseguró el morenista en X.

Según Gutiérrez Luna, la democracia no se defiende con simulaciones ni con simulaciones, por lo que hizo un llamado a sus seguidores a “no dejarse engañar” y “estar muy alerta” tras la publicación de esta investigación jurídica.

El pasado 9 de enero, la vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Gabriela Jiménez, también manifestó su inconformidad por la publicación del título y anunció que presentaría una solicitud de transparencia para preguntarle a la Máxima Casa de Estudios cuánto costó el libro, así como los pagos que recibió el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, por escribir en dicha publicación.

Jiménez también cuestionó cuánto cobra Córdova como investigador y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, y pidió que esta institución educativa deje de utilizarse “como espacio de propaganda política de Claudio X”.

Posteriormente, el 15 de enero difundió el acuse de recepción de solicitud de la Plataforma de Transparencia, tras haber pedido la información referente al libro de la UNAM, pidiendo el desglose por conceptos, la fuente de financiamiento y los pagos realizados al expresidente del INE. “Los mantendré informados de los avances”, garantizó Gabriela Jiménez.

Presentación del libro "La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión" este martes 27 de enero de 2026.

