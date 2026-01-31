A pesar de que las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum son la principal fuente de información oficial en materia de seguridad, estas declaraciones no suelen ser verificadas con información de las propias dependencias, reveló un estudio de la organización Causa en Común.

Al enviar solicitudes de información a seis instituciones públicas, encontró que sólo ocasionalmente las dependencias entregan datos completos, de los que sólo algunos suelen coincidir con lo dicho en las conferencias matutinas.

De 199 solicitudes de información enviadas, las instituciones entregaron algún tipo de información (ya sea total o parcial) sobre los cuestionamientos en el 22% de los casos (42 solicitudes). Entre dichas respuestas, solo una coincidió con declaraciones realizadas en las conferencias de prensa, lo que equivale al 0.5% del total de 199 respuestas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante la mañanera del 27 de agosto de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Mientras que en el 24% de los casos, las instituciones evadieron dar información sobre lo solicitado, argumentando incompetencia (15%), la inexistencia de la información (8%) o indicando que ésta se encuentra reservada (1%). Para el 54% de las solicitudes, las instituciones respondieron remitiéndose a las conferencias de prensa.

Así, advirtió que las instituciones atienden sus obligaciones de transparencia conforme a un criterio general de opacidad, con ciertos márgenes de arbitrariedad, y en condiciones de extrema debilidad institucional. A ello, se suma la desaparición del INAI en tanto órgano defensor y garante de la transparencia, sustituido por un nuevo marco normativo e institucional regresivo.

En el documento “La subordinación de las instituciones a la propaganda de cada mañana”, se presentaron los resultados del análisis de 248 conferencias y 199 solicitudes de información a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Guardia Nacional (GN) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De octubre de 2024 a septiembre de 2025, en 21 conferencias se brindó información cuantitativa referente a las evaluaciones y acciones del gobierno federal en materia de seguridad pública.

Algunos ejemplos del tipo de información que se comunica durante las conferencias son: el estado de fuerza de la Guardia Nacional y el número de elementos militares desplegados en labores de seguridad pública, la cantidad y los resultados de las diferentes acciones de “pacificación” y desarme, así como datos sobre incidencia delictiva, aseguramientos de armas, drogas y personas detenidas, entre otros.

En los resultados, la ONG encontró que la Sedena, la Semar y el SESNSP fueron las únicas instituciones que entregaron alguna información completa o parcial, sin que esto signifique que sus respuestas coincidan con las declaraciones de las conferencias de prensa o les den sustento.

Mientras que la SSPC, la Segob y la GN, proporcionaron algún tipo de información (ya sea completa o parcial) en sus respuestas, lo que implica que no fue posible verificar la existencia de un sustento documental para las declaraciones relativas al desempeño de estas instituciones.

Información de la Sedena difiere

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante la mañanera del 15 de octubre del 2025. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL.

Respecto al análisis de la Sedena, la organización dio ejemplos de cuando ambos canales de información difieren, como el 17 de enero de 2025, cuando se informó que el trabajo conjunto de la Fuerza Armada Permanente (es decir: Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional), habían detenido a 87 personas y asegurado 44 vehículos y 31 armas en Acapulco, Guerrero.

En su respuesta, la Sedena contestó que fueron 96 detenidos, 54 vehículos y 33 armas de fuego decomisadas. Por su parte, la Semar informó sobre 51 detenidos, seis vehículos y 21 armas de fuego decomisadas.

“El resultado es que las instituciones de seguridad no registran con precisión lo que hacen, o si lo hacen, no rinden cuentas y no permiten ser verificadas. Es tal el reflejo para no responder a solicitudes de transparencia que lo normal es negar el sustento documental de información que incluso ya proporcionaron en las conferencias matutinas. Se trata de un sistema pensado para bastarse a sí mismo y a nadie más. Propaganda nada más”, concluyó.

