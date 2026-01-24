Más Información

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) puso en operación y salida en la estación de la Línea 2, como parte de los trabajos de modernización del sistema, con el objetivo de agilizar el flujo de usuarios y mejorar la accesibilidad.

Las nuevas puertas comenzaron a funcionar en el acceso sur de la estación y forman parte de un proceso de por equipamiento con sensores de movimiento que permitirá contar con accesos más eficientes e incluyentes en estaciones de alta afluencia.

El Metro indicó que, en el acceso norte, las nuevas puertas entrarán en funcionamiento en los próximos días, y con ello concluir en la estación el 100% del nuevo equipamiento de acceso y egreso a la estación. Foto: Especial.
El Metro lleva a cabo trabajos de sustitución de torniquetes por nuevas puertas móviles en varias estaciones de la Línea 2 como Tasqueña, Pino Suárez, Bellas Artes, Hidalgo y Bellas Artes, entre otras. Foto: Especial.
En total, son 20 nuevas puertas las que se instalan en Zócalo-Tenochtitlan, 10 en el acceso sur y 10 más en el acceso norte. Foto: Especial.
El director general del Metro, Adrián Rubalcava, supervisó el inicio del funcionamiento de las nuevas puertas móviles, las cuales cuentan con sensores de movimiento. Foto: Especial.
El director general del metro informó que continúa la modernización del Sistema, con tecnología que mejora la experiencia de viaje. Foto: Especial.
*Con información de Laura Arana

