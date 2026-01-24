Más Información
Sheinbaum marca límites ante amenazas de Trump sobre acciones contra el narco; "México negocia con EU, pero no se subordina"
EU usó el "descombobulador", un nuevo tipo de arma, en captura de Maduro: Trump; "apretaron los botones y nada funcionó"
“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) puso en operación nuevas puertas de acceso y salida en la estación Zócalo-Tenochtitlán de la Línea 2, como parte de los trabajos de modernización del sistema, con el objetivo de agilizar el flujo de usuarios y mejorar la accesibilidad.
Las nuevas puertas comenzaron a funcionar en el acceso sur de la estación y forman parte de un proceso de sustitución de torniquetes por equipamiento con sensores de movimiento que permitirá contar con accesos más eficientes e incluyentes en estaciones de alta afluencia.
Lee también: Detienen a tres presuntos miembros de célula delictiva en la Gustavo A. Madero; los ligan a extorsión y la venta de droga
Lee también: Brote de sarampión en México: Te decimos a dónde puedes acudir para vacunarte en la Ciudad de México
*Con información de Laura Arana
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]