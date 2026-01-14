Brozo y Loret visitan el “búnker de Venezuela”; recorren la recámara de Maduro y desmenuzan el plan de Trump

Con una escenografía que simuló una habitación atribuida a Nicolás Maduro y una recreación ficticia de su detención, junto con su esposa Cilia Flores, por fuerzas especiales de Estados Unidos, los comunicadores Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo (Brozo) arrancaron 2026 con un nuevo contenido audiovisual. El material corresponde al episodio 114 de Latinus, titulado “Brozo y Loret en la captura de Maduro”.

Brozo y Loret recorren la recámara de Maduro. Foto: Captura de pantalla

Durante la grabación, los conductores describieron diversos elementos escénicos, entre ellos una prenda deportiva asociada a Nicolás Maduro. A partir de estos símbolos, desarrollaron un discurso crítico sobre el acceso al poder político y los cambios en el uso de bienes materiales por parte de ciertos movimientos de izquierda una vez instalados en el gobierno.

Vínculos con la política mexicana y Morena

Carlos Loret de Mola trasladó este planteamiento al contexto político mexicano, al mencionar casos de actores vinculados a Morena. En su exposición, aludió a viajes de lujo, propiedades y estilos de vida ostentosos que —según afirmó— suelen justificarse como consecuencias naturales del ejercicio del poder.

"Cuando los descubren en su primera transa, empiezan a justificarlo (...) y ya después pasas al trinche descaro, viajo en primera clase y que, me voy de vacaciones a esquiar, me voy a Japón y que, me hospedo en un hotel y compro arte y que, y tengo mi departamento en New York, son consecuencias", expresó.

Brozo y Loret visitan el “búnker de Venezuela”. Foto: Captura de pantalla

Postura del gobierno mexicano sobre Venezuela

Asimismo, retomaron declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizadas durante su conferencia matutina, en las que rechazó una intervención de Estados Unidos en Venezuela y defendió el principio de autodeterminación de los pueblos; por lo que cuestionaron la aplicación selectiva del derecho internacional frente a otros conflictos globales.

"No puedes intervenir. Pero oye: Nicolás Maduro ha sido señalado por la muerte de más de 10 mil personas y nadie dice nada. Hay más de 800 presos políticos, y silencio. La gente votó, pero no se habla de ello. Oye que 32 cubanos operaban la movilización, callados (...) nunca se presentaron las actas del presunto fraude electoral, silencio absoluto. La intervención solo se denuncia cuando es estadounidense; si es intervención cubana, entonces no es intervención: es “apoyo””. dijo Trujillo.

Asimismo, sostuvo que gobiernos que hoy apelan al derecho internacional omitieron mecanismos diplomáticos frente al régimen de Maduro, lo que calificó como una forma de respaldo político.

“China se apoderó de Hong Kong violando leyes internacionales y no hubo una sola palabra. Rusia intervino militarmente en Ucrania, y tampoco se dijo nada. Pero cuando Estados Unidos remueve a Nicolás Maduro, entonces sí aparecen los comunicados, el escándalo y el rasgarse las vestiduras”, expresó.

Donald Trump, México y presión bilateral

El episodio también abordó declaraciones de Donald Trump posteriores al operativo contra Maduro. Según los conductores, el presidente estadounidense ha insistido en posibles acciones contra México, especialmente en temas de crimen organizado y narcotráfico.

Loret recordó entrevistas concedidas por Trump a Fox News y declaraciones a bordo del Air Force One, en las que planteó la posibilidad de operaciones militares en territorio mexicano contra los cárteles.

⚡️ ¡Mis chamacos! Mi carnalito Loret y yo estuvimos aquella noche en Venezuela, y nos quedó claro quién quiere amachinarse la narrativa y al continente. ¿Quiénes caben y quiénes sobran en los planes del imperio naranja? De eso hablamos. ¡Órale! 🔴 Video Completo ->… pic.twitter.com/egag9CtIjF — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) January 14, 2026

También afirmó que, tras una conversación entre Sheinbaum y Trump, desde la Casa Blanca se filtró que el mandatario estadounidense busca la entrega de narcopolíticos mexicanos, lo que colocaría a la presidenta en una disyuntiva política: "proteger al país o proteger a Andrés Manuel López Obrador (AMLO)."

Geopolítica y presión regional

Por su parte, Víctor Trujillo sostuvo que Donald Trump busca consolidar una zona de influencia en América, en un contexto de reordenamiento geopolítico, donde China domina Asia, Rusia Europa y Estados Unidos el continente americano.

Según ambos, decisiones recientes del gobierno de México en materia migratoria, comercial, de seguridad y del T-MEC responderían a presiones directas de Trump.

“Le dicen: ‘Oye, ciérrame la frontera mañana’, y la frontera queda cerrada al día siguiente. Luego: ‘Quiero que rompas comercialmente con China’, se aprueba una ley y se rompe con China, y también con India, Corea del Sur y con todos los demás. Todo lo que Trump ha ordenado, se ha hecho. Solo falta una cosa: los narcopolíticos. Aún no lo verbaliza abiertamente, pero ya empezó a filtrarlo”, agregó Loret.

Críticas finales y escenario político

En tono sarcástico, Brozo recordó declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre su intención de mediar entre Estados Unidos, Cuba y Venezuela, y cuestionó su margen real de maniobra.

“Acuérdate de hace cuánto tiempo Claudia dijo que México podría mediar entre Estados Unidos y Venezuela, que podríamos ser mediadores. Y Trump, de manera muy sencilla, podría responder: ‘No, no, no. Tú eres pieza, no eres jugadora. Tú solo obedeces’. Luego vino lo mismo con Cuba: ‘Podríamos mediar entre Estados Unidos y Cuba’. Y la respuesta implícita es la misma: ‘Ya, niña. Eres pieza’. Eso es lo que está pasando ahora. La pregunta es: ¿qué va a pasar con los narcopolíticos?, dijo.

Finalmente, los conductores señalaron que, para evitar un escenario similar al de Maduro en México, el gobierno enfrentará la presión de entregar a los narcopolíticos señalados, lo que —afirmaron— definiría el rumbo político del país.

"Lo lograron: destruyeron al país para ponerlo de rodillas ante Trump cuando llegaron a pedir las llaves (...) lo que ha hecho Claudia Sheinbaum, desde que llegó al poder, es decirle: ‘Oye, ¿qué quieres? Yo te doy todo, nada más no me la hagas de todos con que me estoy quedando con la Suprema Corte, con la reforma judicial, con que capturé al INE’. ‘Yo me encargo de que tus negocios no tengan problema, de renegociar el T-MEC, de cerrar la frontera, de entregarte a los narcos’. Falta ver si se atreve con los narcopolíticos, puntualizaron.

