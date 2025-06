Brozo y Loret "viajan" en vuelo comercial a Canadá; hablan del "embate censurador" del gobierno

En un nuevo episodio del programa de Latinus “Brozo y Loret”, los personajes toman un vuelo comercial a Canadá para discutir los últimos movimientos del gobierno, como la militarización del país y el embate censurador.

Brozo, interpretado por Víctor Trujillo, y el periodista Carlos Loret de Mola, se dedican a analizar y emitir críticas respecto a las decisiones que toma el gobierno.

Entre burlas, sarcasmo y la interrupción de otros pasajeros que abordan el avión —quienes son figuras públicas de la 4T— ambos personajes recorren una variedad de temas, como el legado de Sheinbaum, el “narcogobierno”, la ausencia de medicinas en el país, y los resultados a base de acordeones de la elección judicial.

Brozo y Loret hablan del embate censurador

Loret y Brozo comienzan discutiendo los acordeones en la elección judicial y cuál será el legado de Sheinbaum tras su gobierno. Ambos están de acuerdo con que la presidenta sólo está continuando lo que inició el expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Lleva nueve meses de presidencia. ¿Qué ha hecho? Nada. O sea, ¿cuál es el legado? Ninguno. ¿Cuál es la gran obra? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es el acento de Claudia Sheinbaum? Nada…es la continuidad de Andrés”, dijo Loret de Mola.

Aunados a ello, aseveró: “A estas alturas en el sexenio de López Obrador, tú sabías que había cosas muy controversiales, si quieres, pero ya sabías que eran las grandes líneas, era el sello. ¿Cuál es el sello de Claudia? Bueno, hay uno muy sencillo. O sea, Andrés se va a volver histórico porque nosotros vivimos el inicio de toda la destrucción. Claudia viene a culminarla”.

Molesto, Brozo menciona “No estamos hablando aquí de petróleo, no estamos hablando de refinerías, no estamos hablando de trenes, no. Estamos hablando de que la gente se muere y les vale mad…, les vale un p…. O sea, 7 años sin poder abastecer medicamentos”.

Tras exponer las diversas razones por las cuales México ha dejado de ser una república, y se ha convertido en una dictadura, Loret y Brozo llegan al último tema en cuestión, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Esta reforma propone eliminar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dejándolo a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependiente del estado; lo cual, mencionan, “censurará la libertad de expresión en el país”.

“Lo único que falta para completar su círculo maravilloso es que ya te calles el hocico, hermano. Que ya te calles…que te dediques a tu placer secreto del mundo de los caballos o de cazar mariposas o de coleccionar dijes, pero que ya te calles y ahorita están viendo cómo hacen y cómo voltean el asunto para que finalmente te calles el hocico y no cuestiones, ni preguntes, ni critiques, ni analices porque pensar en ese tipo de regímenes es muy peligroso, muy peligroso”, señaló Brozo.

Ambos personajes recalcaron de forma sarcástica los comentarios que ha hecho la presidenta, Claudia Sheinbaum, sobre cómo su gobierno no censura a los periodistas, no limita la información y no investiga y persigue a voces que se atreven a hablar en contra del gobierno.

Finalmente, Loret de Mola cuestionó: “¿Nos van a venir a decir a nosotros que no hay censura en la 4T…a nosotros? ¿Nos van a venir a decir que no hay presión, que no te investigan, que no te persiguen? Te voltean de cabeza para ver por dónde te tuercen”.

