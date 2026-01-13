¿Quién es Helena Moreno, la mexicana que se convirtió en la nueva alcaldesa de Nueva Orleans?

Nueva Orleans, una de las principales ciudades del sur de Estados Unidos tiene una nueva alcaldesa, se trata de la mexicana Helena Moreno, quien está rompiendo esquemas en la política estadounidense al convertirse en la primera mujer de origen latino en gobernar la ciudad.

¿Quién es Helena Moreno?

Helena Moreno nació en Xalapa, Veracruz, dónde vivió hasta los ocho años, cuando su familia emigró a Houston, Texas en busca de mejores oportunidades. Al llegar a Estados Unidos, se enfrentó a uno de sus mayores retos al tener que aprender un nuevo idioma y, con ayuda de aprendió a leer y escribir en inglés para ponerse al corriente en la escuela.

Helena terminó sus estudios en Periodismo en la Universidad Metodista del Sur de Dallas e inició su carrera como corresponsal del canal WTOC-TV en Georgia, y posteriormente se incorporó como reportera de investigación a WDSU-TV en Nueva Orleans, canal afiliado a la cadena NBC, donde logró adentrarse en las problemáticas sociales de la ciudad.

Cabe destacar que formó parte de un equipo galardonado con un Premio Emmy por su excelente cobertura durante el huracán Katrina, sin embargo mientras desarrollaba su labor periodística, notó distintos problemas en el sistema que la llevaron a pasar a la esfera política.

La alcaldesa nació en Xalapa, Veracruz. Foto: Redes Sociales

En mayo de 2010, fue elegida para la Cámara de Representantes de Luisiana como portavoz del Distrito 93, se desempeñó como defensora de una zona rica en diversidad que incluye barrios como Treme, el Distrito Garden, Central City, St. Roch, el Barrio Francés y Mid City.

Desde su primera elección como concejal en 2017, Moreno forjó una reputación como defensora incansable de los habitantes de Nueva Orleans, luchando por una ciudad más segura y equitativa. En 2021, como respuesta a su gran labor, la ciudadanía apoyó su reelección con un 85% de los votos.

