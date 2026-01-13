Más Información

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

BTS en México: ¿cómo registrarse para la preventa Weverse ARMY Membership? Conoce el paso a paso

Marcelo Ebrard celebra conciertos de BTS en México; "buenísima noticia"

Ni la "mala suerte" se salva: martes 13 deja la mejor ola de memes

Día Mundial de la Depresión: señales de alerta y dónde buscar ayuda profesional en México

Luego de que el pasado 8 de enero no se emitiera la entrevista entre Sabina Berman y el activista por y, posteriormente, sucediera lo mismo en Canal 14, la escritora dio a conocer que la conversación ya se encuentra disponible en su canal de YouTube.

Por medio de la plataforma X, la comunista de confirmó que dicha entrevista no pasará en los canales mencionados.

“Los invitamos a la ENTREVISTA COMPLETA de #LargoAliento con @EVerastegui". No obstante, señaló: "No pasará en el Canal 14 ni en el Canal Once”.

Foto: X
Aunado a ello, compartió el link del canal de YouTube donde se puede ver la entrevista completa que sostuvo con el actor.

Asimismo, la también guionista de cine señaló que el canal fue creador únicamente para "pasar la entrevista".

¿Por qué Canal Once y Canal 14 no difundieron la entrevista de Verástegui?

Por medio de un comunicado conjunto, las Defensorías de las Audiencias de Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y de Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, señalaron que en la entrevista "existen violaciones a los derechos de las audiencias"; asimismo, promueven "una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres".

En tanto, el comunicado agregó que el contenido "no se ajusta a los principios rectores, objetivos y mandatos".

Verástegui denuncia censura en televisión mexicana

Tras el comunicado conjunto, el activista aseguró que el Estado mexicano lo censura y atenta contra su libertad de expresión. “Este hecho confirma una realidad preocupante: el Estado mexicano está restringiendo la libertad de expresión y discriminando a los católicos practicantes”.

Finalmente, invitó al presidente Donald Trump y a los gobiernos del mundo "a observar con atención la situación que atraviesa México".

