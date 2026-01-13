Luego de que el pasado 8 de enero no se emitiera la entrevista entre Sabina Berman y el activista Eduardo Verástegui por Canal Once y, posteriormente, sucediera lo mismo en Canal 14, la escritora dio a conocer que la conversación ya se encuentra disponible en su canal de YouTube.

Por medio de la plataforma X, la comunista de EL UNIVERSAL confirmó que dicha entrevista no pasará en los canales mencionados.

“Los invitamos a la ENTREVISTA COMPLETA de #LargoAliento con @EVerastegui". No obstante, señaló: "No pasará en el Canal 14 ni en el Canal Once”.

Lee también Opinión de Eduardo Verástegui viola derechos de las audiencias: Defensoría de Canal 14 y Canal Once; "no me van a callar", responde

Foto: X

Aunado a ello, compartió el link del canal de YouTube donde se puede ver la entrevista completa que sostuvo con el actor.

Asimismo, la también guionista de cine señaló que el canal fue creador únicamente para "pasar la entrevista".

Foto: X

¿Por qué Canal Once y Canal 14 no difundieron la entrevista de Verástegui?

Por medio de un comunicado conjunto, las Defensorías de las Audiencias de Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y de Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, señalaron que en la entrevista "existen violaciones a los derechos de las audiencias"; asimismo, promueven "una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres".

Lee también Entrevista con Sabina Berman quedó fuera del aire; Verástegui pide explicación a Canal 14

En tanto, el comunicado agregó que el contenido "no se ajusta a los principios rectores, objetivos y mandatos".

Verástegui denuncia censura en televisión mexicana

Tras el comunicado conjunto, el activista aseguró que el Estado mexicano lo censura y atenta contra su libertad de expresión. “Este hecho confirma una realidad preocupante: el Estado mexicano está restringiendo la libertad de expresión y discriminando a los católicos practicantes”.

Finalmente, invitó al presidente Donald Trump y a los gobiernos del mundo "a observar con atención la situación que atraviesa México".

Foto: X

También te interesará:

Solución sencilla para eliminar sarro de los chorros del inodoro y optimizar la descarga

¿Cómo cuidar el bienestar de tu mascota en la vejez: salud, alimentación y calidad de vida?

Yeison Jiménez y su último mensaje en Instagram antes de morir: “lo que Dios da, también puede quitar"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr