Pensión Bienestar 2026: ¿a qué letra le toca el pago de 6 mil 400 pesos HOY, 12 de marzo?; checa aquí

La Pensión para el Bienestar continúa con la distribución de recursos correspondientes al bimestre marzo-abril de 2026, uno de los apoyos económicos más relevantes dirigidos a sectores vulnerables de la población. Este depósito representa el segundo pago del año para quienes forman parte del padrón del programa social impulsado por el gobierno federal.

El objetivo principal de este apoyo es fortalecer la estabilidad económica de miles de familias en todo el país. Para muchas personas beneficiarias, este ingreso resulta fundamental para cubrir gastos cotidianos como alimentos, medicinas, transporte y otros servicios indispensables.

¿A qué letra le toca el pago de la Pensión Bienestar HOY, 12 de marzo? Esto se sabe. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Con el fin de garantizar un proceso ordenado y evitar concentraciones innecesarias en bancos o cajeros, las autoridades mantienen un calendario escalonado de pagos, el cual se organiza de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

¿Quién recibe el pago de la Pensión Bienestar hoy, 12 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial de la Pensión Bienestar, este jueves 12 de marzo corresponde el depósito para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra L.

El dinero se entrega mediante depósito directo a la Tarjeta del Bienestar, lo que permite a las y los beneficiarios retirar el recurso en cajeros o utilizarlo en establecimientos que acepten esta forma de pago.

Calendario completo de pagos de la Pensión Bienestar marzo-abril 2026

La dispersión de la Pensión Bienestar 2026 se realiza de lunes a viernes siguiendo un orden alfabético basado en el primer apellido de las personas beneficiarias.

Es importante tomar en cuenta que el lunes 16 de marzo no habrá depósitos, debido a la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, fecha considerada como día inhábil en el calendario oficial.

Estas personas recibe el pago de la Pensión Bienestar hoy, 12 de marzo. Foto: Especial

El resto del calendario de pagos de la Pensión Bienestar queda organizado de la siguiente manera:

Viernes 13 y martes 17 de marzo: letra M

letra Miércoles 18 de marzo: letras N, Ñ, O

letras Jueves 19 de marzo: letras P, Q

letras Viernes 20 y lunes 23 de marzo: letra R

letra Martes 24 de marzo: letra S

letra Miércoles 25 de marzo: letras T, U, V

letras Jueves 26 de marzo: letras W, X, Y, Z

