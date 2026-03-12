Más Información

¡Al estilo Prada! Así es la palomera inspirada en "El diablo viste a la moda 2"; se viraliza en redes

Ring Royale 2026: Adame se prepara para enfrentar a Carlos Trejo; comparte intenso entrenamiento

Alergias al alza; ¿por qué el clima extremo está enfermando a la tercera edad en México?

CURP Biométrica 2026: ¿cómo identificar los módulos para el trámite?; consulta aquí

Museo Franz Mayer alista evento dedicado al Meximalismo; ¿cuándo es y cómo conseguir entradas?

El próximo domingo 15 de marzo se llevará a cabo la primera edición de , el torneo de box en la Arena Monterrey que subirá al cuadrilátero a personalidades de la farándula e influencer y, que será transmitido en directo a través de plataformas digitales.

En este nuevo concepto de entretenimiento digital organizado por Poncho de Nigris, la polémica se hará presente, pues varios de los participantes tienen antecedentes de rivalidad. Bajo este preámbulo, uno de los enfrentamientos más esperados es el del comunicador con Carlos Trejo, quienes han tenido varios desencuentros a lo largo de su trayectoria en la televisión.

Por ello, el también actor de 67 años se volvió tendencia al compartir un video del intenso entrenamiento al que se está sometiendo previo a la pelea, demostrando gran disciplina.

Alfredo Adame y Carlos Trejo se subirán al cuadrilátero de Ring Royale. Foto: Redes sociales
Así entrena Alfredo Adame previo a Ring Royale

Con los guantes puestos mientras golpea el saco de box, Adame agradeció a sus entrenadores, patrocinadores y el gimnasio que lo ha estado apoyando, asimismo mencionó que lleva mes y medio entrenando para Ring Royale, generando grandes expectativas entre los usuarios.

Durante los últimos días, ambos personajes han intercambiado una serie de comentarios intencionados por medio de redes sociales, debido a ello, el cazafantasmas también se ha dejado ver durante sus entrenamientos.

“Esto no es una pelea... es un ajuste de cuentas y el domingo solo uno bajará del Ring”, escribió Trejo, al pie de una publicación.

