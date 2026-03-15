Oscars 2026: los mejores memes que dejó la gala de Hollywood

La 98.ª edición de los Premios de la Academia, celebrada en el Dolby Theatre, mantuvo una tensión constante entre la elegancia institucional y la irreverencia digital.

Como ha ocurrido en años recientes, la audiencia no solo consumió el evento de manera pasiva; por el contrario, plataformas como X (anteriormente Twitter) y TikTok se transformaron en un segundo escenario donde la crítica y la sátira fluyeron en tiempo real.

Siempre que alguien menciona a Sean Penn no puedo evitar pensar en este crossover pic.twitter.com/448U5beZnD — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) March 16, 2026

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Los memes no solo se enfocaron en los ganadores o las nominaciones, sino también en situaciones curiosas que ocurrieron durante la gala, lo que provocó que varias capturas de pantalla se viralizaran en cuestión de minutos.

El factor DiCaprio y el fenómeno de la confusión digital

Uno de los momentos que mayor tracción generó en las plataformas digitales fue, nuevamente, protagonizado por Leonardo DiCaprio. Según reportó el sitio especializado PopRant, el actor se convirtió en el centro de las miradas tras una broma de O’Brien que capturó una expresión de desconcierto absoluto en su rostro.

La imagen, rápidamente subtitulada por los usuarios como el sentimiento de quien (no comprende lo que sucede en una reunión de trabajo), se propagó en cuestión de minutos.

Este tipo de reacciones orgánicas demuestran que, más allá de los discursos preparados, el público valora la autenticidad (o la falta de ella) captada por las cámaras indiscretas de la transmisión.

Conan O’Brien makes a new Leonardo DiCaprio meme #Oscars pic.twitter.com/OX62X798Mx — Deadline (@DEADLINE) March 15, 2026

Durante su intervención, el comediante lanzó comentarios irónicos sobre varios nominados, lo que provocó reacciones divertidas entre los asistentes y material perfecto para los usuarios de internet.

Entre las imágenes más compartidas estuvieron las reacciones de actores durante las bromas del conductor o los gestos captados por las cámaras en momentos inesperados de la gala.

Conan O' Brien fue ANIMADO como la Tía Gladys en Kpop Demon Hunters para un video en Los #Oscars pic.twitter.com/V8FqZThpgt — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) March 15, 2026

En redes sociales, muchos usuarios tomaron esos instantes para crear montajes humorísticos, comparaciones con escenas de películas o referencias a situaciones cotidianas, lo que convirtió a varios de esos momentos en tendencia.

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Cuando Hollywood se convierte en material de meme

Aunque los premios Oscar son considerados el reconocimiento más importante del cine, internet suele tomarlos con humor.

FRANKENSTEIN LLEVA 3 OSCARS GENTEEEEpic.twitter.com/C4s9vNs5zl — daily victor (@vnmized) March 16, 2026

Cada discurso largo, reacción inesperada o momento incómodo puede convertirse en el origen de un meme.

Timothée Chalamet viendo cómo le dan el Oscar a Michael B Jordan#Oscars



pic.twitter.com/z5MOPE8acQ — Roberto Haz (@tudimebeto) March 16, 2026

El Chapo en la prisión de máxima seguridad enterándose de que su compa Sean Penn ganó el Oscar pic.twitter.com/rey1CguQdL — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) March 16, 2026

Timothée Chalamet: “Este si lo gano, ¡soborné a todo el jurado!”



¡Y el #Oscar a mejor actor es para: Michael B. Jordan!#Oscars pic.twitter.com/lUED68K86J — Simpsonito (@SoySimpsonito) March 16, 2026

De hecho, la cultura digital ha transformado la forma en que se sigue este tipo de eventos: mientras algunos espectadores se concentran en los premios y las películas, otros esperan los momentos más curiosos para convertirlos en bromas virales.

todo el cast y equipo de marty supreme con timothee porque por su culpa no se llevaron nada #Oscarspic.twitter.com/KfzyWM2Qf5 — beck (@cardgani) March 16, 2026

Por ello, no es raro que al final de la ceremonia muchos recuerden más los memes que ciertos premios o discursos.

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