El verdadero valor de un Premio Oscar: esto cuesta la icónica estatuilla dorada

Desde su creación en 1929 por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), el Premio Oscar representa la máxima aspiración para cualquier profesional del séptimo arte.

Sin embargo, detrás del brillo que emana bajo los reflectores de la alfombra roja, se esconde una realidad técnica y económica que contrasta con su incalculable valor simbólico.

La estatuilla (que mide 34.3 centímetros y pesa cerca de 3.85 kilogramos) es el resultado de un proceso de manufactura que combina la ingeniería aeroespacial con normativas jurídicas diseñadas para proteger la mística de la industria cinematográfica.

La ceremonia se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 y será conducida por el comediante Conan O’Brien.

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Manufactura de precisión: de la NASA a la gran pantalla

El diseño original de la estatuilla, concebido por Cedric Gibbons, muestra a un caballero que empuña una espada sobre un rollo de película con cinco radios (los cuales simbolizan las ramas originales de la Academia: actores, directores, productores, técnicos y escritores).

De acuerdo con registros de la empresa Epner Technology, firma que colabora estrechamente con la NASA, desde el año 2016 se aplican técnicas de chapado en oro de alta fidelidad similares a las utilizadas en instrumentos espaciales para garantizar que el brillo del trofeo no se desvanezca con el tiempo.

Actualmente, las piezas se fabrican en la fundición UAP Polich Tallix, situada en Nueva York. Según reportes técnicos de CBS News, el proceso de creación de cada unidad requiere aproximadamente tres meses.

La base del trofeo se compone de una aleación metálica denominada britannium (integrada por un 92% de estaño, 6% de antimonio y 2% de cobre), la cual recibe posteriormente un baño de oro de 24 quilates. A pesar de este meticuloso trabajo artesanal y tecnológico, el costo de producción de cada estatuilla oscila entre los 400 y 650 dólares, una cifra modesta si se compara con el impacto económico que genera en la carrera de un ganador.

Un pastelero rocía pintura dorada para alimentos sobre un Oscar de chocolate durante la vista previa de la 98.ª edición de los Premios Oscar, en el Ovation Hollywood Complex, el 10 de marzo de 2026 en Hollywood, California. Foto: VALERIE MACON / AFP)

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El valor legal de un dólar y la restricción de mercado

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas mantiene un control férreo sobre la propiedad intelectual de sus premios para evitar que se conviertan en objetos de comercio común.

De acuerdo con el reglamento de Derechos de Autor y Marcas de la AMPAS, cualquier galardonado o heredero que desee deshacerse de una estatuilla tiene la obligación legal de ofrecerla primero a la Academia por la cantidad simbólica de un dólar. Esta normativa, establecida formalmente en 1950, busca preservar el "Academy Award of Merit" como un reconocimiento al mérito y no como una mercancía financiera.

Existen, no obstante, excepciones históricas para piezas entregadas antes de la implementación de esta regla. Según documenta USA Today, el cantante Michael Jackson adquirió en 1999 el Oscar a la Mejor Película de "Lo que el viento se llevó" por 1.54 millones de dólares.

Sin embargo, para los premios modernos, el sistema judicial ha respaldado la postura de la Academia. En 2014, un tribunal de California falló en contra de un intento de subasta de un premio ganado en 1942, reafirmando que el valor de mercado de un Oscar, por ley, es prácticamente nulo. Así, mientras el prestigio de poseerlo puede abrir las puertas a contratos multimillonarios, el objeto físico permanece anclado a un valor legal de apenas un dólar.

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