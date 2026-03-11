El éxito sin precedentes de la primera entrega cinematográfica de Mario Bros. establece un nuevo estándar para las adaptaciones de videojuegos.

Bajo la producción de Chris Meledandri (Illumination) y Shigeru Miyamoto (Nintendo), la dupla de directores conformada por Aaron Horvath y Michael Jelenic lidera nuevamente este proyecto que expande el universo del Reino Champiñón hacia las estrellas.

De acuerdo con información técnica de IMDb y reportes de producción de Variety, la cinta se inspira directamente en las mecánicas y la narrativa de los títulos Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2, lo que supone un salto visual hacia la exploración de diversos planetas y gravedades.

Nintendo define relación entre Mario Bros y la princesa Peach

Cronología del estreno y detalles de la producción en México

La fecha oficial para el estreno de Super Mario Galaxy: La Película en México y el resto de Latinoamérica es el 1 de abril de 2026. Esta planificación posiciona el lanzamiento casi tres años después del debut de su predecesora, coincidiendo con el marco de las celebraciones por el

Según datos de la cadena Exhibitor Relations Co., la preventa de boletos ya se encuentra habilitada en los principales complejos cinematográficos del país, una estrategia que busca capitalizar la alta demanda generada durante el "Mar10 Day".

El apartado sonoro recae nuevamente en el compositor Brian Tyler, quien utiliza una orquesta de 70 músicos para reinterpretar las piezas clásicas de los juegos originales. Esta decisión técnica busca mantener la identidad melódica que caracteriza a la saga Galaxy. Además, la distribución en México incluye artículos promocionales de edición limitada, destacando una palomera con la figura de Yoshi, personaje que tuvo su primer atisbo en la escena post-créditos del filme anterior.

Foto: Captura de pantalla en YouTube

Elenco confirmado y la expansión del universo galáctico

La narrativa de esta secuela retoma los eventos inmediatos de la primera cinta, asegurando el regreso del elenco principal de voces en inglés. Chris Pratt interpreta a Mario, Anya Taylor-Joy a la Princesa Peach, Charlie Day a Luigi y Jack Black retoma su papel como Bowser.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el portal especializado Deadline, la actriz Brie Larson se une al proyecto para dar voz a Rosalina (Estela), la guardiana del cosmos. Larson, reconocida seguidora de la franquicia, representa una de las adiciones más esperadas por la comunidad de seguidores.

A este reparto se suma Benny Safdie, quien asume el rol de Bowser Jr., introduciendo una dinámica familiar inédita en la saga cinematográfica. La trama no solo se limita al rescate o la aventura convencional, sino que profundiza en la mitología de las "Power Stars" y los "Lumas".

Según la descripción del proyecto en sitios especializados como Rotten Tomatoes, la película funciona como una pieza central en la estrategia de Nintendo para consolidar sus propiedades intelectuales en el cine, manteniendo las "frases o comillas intactas" que definen la personalidad de cada héroe y villano en el imaginario colectivo.

