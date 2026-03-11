Más Información

Reconstrucción de edificios mayas por el INAH, "una aberración nunca vista"

Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA

Daniel Cosío Villegas, rememoran el legado del liberal y crítico del poder a 50 años de la muerte

México condena una subasta en Francia con cuatro piezas arqueológicas del país

Más allá del mito cardenista

Muere Ricardo Pérez Montfort, el historiador que abrazó la vida cotidiana de México

celebró el (MAR10 Day en inglés) de una forma muy especial a lado de los fanáticos del fontanero más famoso de los videojuegos, con la proyección de un tráiler, música de marimba e invitados especiales.

En la terraza de Plaza Carso se organizó una fiesta para celebrar el próximo estreno de “Super Mario Galaxy: La película”. Durante dicho evento, algunos integrantes del elenco original como Chris Pratt, quien interpreta a Mario, Charlie Day, voz de Luigi, y Benny Safdie, quien da vida a Bowser Jr., aparecieron proyectados en la fachada del Museo Soumaya.

“Estamos muy emocionados de celebrar el día de Mario con todos ustedes. Especialmente aquí en México, uno de los países más icónicos. Estamos a punto de compartir un momento especial de este film”, dijo Safdie.

Después se mostraron el primer tráiler y el tráiler final de “Super Mario Galaxy: La película”, donde se presentan dos nuevos personajes: Rosalina, con la voz de Brie Larson, y Bowser Jr.

Además, como parte de las actividades del MAR10 Day, se contó con la presencia del talento del doblaje al español latino: Raúl Anaya (Mario), Roberto Salguero (Luigi), Ale Pilar (Peach) y Héctor Estrada (Bowser).

Estos actores compartieron detalles del proceso de grabación de los personajes de Nintendo y recrearon algunas de las frases que aparecen en el filme. En el encuentro, Anaya confesó que siempre ha disfrutado interpretar villanos.

Foto: César Olivares / EL UNIVERSAL
Foto: César Olivares / EL UNIVERSAL

“Siempre me han gustado los antagonistas. Creo que Bowser es un gran personaje. El tenerlo como antagonista para Mario lo hace crecer”, declaró.

Marimbass, agrupación que reinterpretó la música de los juegos electrónicos de Mario Bros con ayuda de la marimba, amenizó dicha fiesta, causando la emoción de las y los asistentes al escuchar este último instrumento musical.

El MAR10 Day consiste en una celebración dedicada al personaje anteriormente mencionado. Se festeja cada 10 de marzo debido a que “MAR10” se asemeja al nombre. La celebración comenzó a popularizarse entre los fans a mediados de la década de 2010 y Nintendo la adoptó oficialmente en 2016, con eventos, promociones y anuncios especiales.

¿De qué trata “Super Mario Galaxy: La película”?

La historia sigue a Mario y Luigi, quienes disfrutan de su vida en el Reino Champiñón ayudando a la princesa Peach, a la par que un pequeño Bowser intenta cambiar su destino. Todo da un giro cuando la fiesta de cumpleaños de Peach desencadena una aventura que lleva a los protagonistas al espacio exterior.

Con el apoyo de Yoshi, los hermanos deberán detener a Bowser Jr. y rescatar a Rosalina antes de que su plan logre conquistar la galaxia.

Dicha película, producida por Illumination y Nintendo, se estrenará el siguiente 1 de abril en los cines de México. La preventa de boletos ya está disponible para las fanáticas y los fanáticos que quieran ver antes que nadie esta esperada cinta inspirada en el universo de los videojuegos.

