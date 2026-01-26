Más Información

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Romero Tellaeche, una gestión oscura que incluyó demandas judiciales por daño moral

Romero Tellaeche, una gestión oscura que incluyó demandas judiciales por daño moral

Exhiben arte de Leonora Carrington, lejos del surrealismo, pero cerca de su mundo interior

Exhiben arte de Leonora Carrington, lejos del surrealismo, pero cerca de su mundo interior

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Tres generaciones de poetas catalanas, en una antología

Tres generaciones de poetas catalanas, en una antología

Guadalupe Loaeza: “Ya salimos a gritar, pero no nos escuchan”

Guadalupe Loaeza: “Ya salimos a gritar, pero no nos escuchan”

Durante el fin de semana se mostró un nuevo adelanto de “”. Entre los nuevos personajes que se dieron a conocer se encontró , uno de los aliados más icónicos que ha acompañado a a lo largo de la historia de la franquicia.

Yoshi es un tierno dinosaurio verde que, desde su primera aparición, se ganó un lugar especial entre los fanáticos de los videojuegos y de Nintendo. El personaje anunció su llegada a la pantalla grande el próximo 1 de abril, aunque su origen se remonta a la década de los 90.

Lee también:

¿Cuál es el origen de Yoshi?

El debut de Yoshi ocurrió en el videojuego “Super Mario World” para la consola Super Nintendo Entertainment System (SNES) en 1990, donde apareció en uno de los niveles después de que Mario golpeó un bloque secreto.

El dinosaurio verde destacó por su simpática actitud y rápidamente se convirtió en uno de los compañeros más leales del fontanero Mario y de su inseparable hermano, Luigi. Entre sus habilidades más reconocidas se encontró la capacidad de devorar a sus enemigos con su lengua y transformarlos en huevos para luego lanzarlos como ataque.

El nombre Yoshi se refiere a Mie Yoshimura, uno de los directores de Nintendo que aparece en los créditos de "Super Mario World" y en "Yoshi's Island, aventura que mostraba que el personaje cuidaba a Mario desde que era un bebé.

Videojuegos en los que ha aparecido Yoshi

Desde su primera aparición, Yoshi ha participado en numerosos videojuegos y protagonizado sus propias historias dentro del universo de Mario Bros, entre ellos:

  • "Super Mario World" (1990) – Debut oficial
  • "Super Mario World 2: Yoshi’s Island" (1995)
  • "Super Mario 64" (1996)
  • "Super Mario Sunshine" (2002)
  • "New Super Mario Bros." (2006)
  • "New Super Mario Bros. Wii" (2009)
  • "Super Mario Galaxy 2" (2010)
  • "Super Mario 3D World" (2013)
  • "Super Mario Odyssey" (2017)
  • "Super Mario Bros. Wonder" (2023)

Juegos protagonizados por Yoshi:

  • "Yoshi’s Island "(1995)
  • "Yoshi’s Story" (1997)
  • "Yoshi’s Universal Gravitation / Topsy-Turvy (2004)
  • "Yoshi’s Woolly World" 2015)
  • Poochy & Yoshi’s Woolly World (2017)
  • Yoshi’s Crafted World (2019)

Fuera de la franquicia principal:

  • "Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos" (2007)
  • "Sonic Lost World" (2013)
  • "Mario + Rabbids Kingdom Battle"

Finalmente, se confirmó que el próximo 1 de abril, Yoshi se uniría a los fontaneros en “Super Mario Galaxy: La película”, integrándose al equipo para enfrentar a un nuevo villano, aún sin revelarse, que busca liberar a Bowser y secuestrar a la princesa Peach, así como al nuevo personaje Rosalina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma / John Lamparski/Getty Images/AFP (Photo by John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”. Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL/ Alex Bisogno IG

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez desata reacciones con extravagante y ajustado atuendo en jet privado

[Publicidad]