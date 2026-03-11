Más Información

La Academia de Hollywood desplegó este miércoles la famosa alfombra roja por la que desfilarán las estrellas invitadas a la 98º edición de , que se celebrará este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

El comediante estadounidense Conan O'Brien, quien por segundo año consecutivo presentará la gala, ayudó a extender el tapiz que cubrirá por unos días parte del Paseo de la Fama para dar paso a los protagonistas del cine de este año.

Vestido con un enterizo de operario, el presentador se recostó sobre la alfombra y sacó músculo mientras la empujaba junto a varios operarios.

"Este año seremos más ambiciosos. El año pasado hubo mucho con los incendios, pero este año se esperan cambios más grandes" y alguna que otra sorpresa, indicó O'Brien a la prensa.

También, adelantó que "va a formar una parte importante del programa" el homenaje a figuras y personalidades de Hollywood fallecidas en el último año, entre los que se encuentra su amigo Rob Reiner, asesinado junto a su mujer, Michelle, el pasado diciembre en su casa de Los Ángeles.

Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES.

"Tendrán que encender la televisión y ver la gala", agregó el comediante tras ser preguntado sobre si este año habrá reivindicaciones políticas o alusiones a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La 98º edición de los premios más importantes del cine se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

La entrega de galardones contará con la participación de estrellas invitadas como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, el español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore o los ganadores en las categorías de interpretación de la pasada edición.

La 98º edición tendrá además actuaciones especiales que estarán inspiradas en dos de las películas más populares de la temporada: "K-Pop Demon Hunters" y "Sinners".

El drama "Sinners" ("Los pecadores"), del director Ryan Coogler, parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas; seguida de 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra'), la obra de Paul Thomas Anderson, que opta a 13 galardones.

Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española "Sirat", de Oliver Laxe; o la brasileña "O agente secreto", nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional.

