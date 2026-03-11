A pocos días de que se lleve a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, una alerta del FBI ha puesto a los organizadores en vigilancia máxima.

De acuerdo con información publicada por "Deadline", la agencia del gobierno estadounidense advirtió a la policía de California sobre un posible ataque con drones, lo que ha llevado a los organizadores a reforzar la seguridad en los alrededores (y al interior) del Teatro Dolby.

Según el medio estadounidense, el Buró obtuvo información de que el gobierno iraní evaluaba un atentado sorpresa durante para los primeros días de febrero; aunque lo objetivos y la fecha exacta permanecían desconocidos.

Con los preparativos ya avanzados y la alfombra roja despelgada; fuentes cercanas a la organización revelaron que las medidas de seguridad se han incrementado para mantener a salvo a los nominados, invitados y asistentes a la gala.

"Estamos haciendo lo que solemos hacer, y ahora lo hemos reforzado al máximo", dijo la fuente. "Hay mucho en marcha y mucho que nunca verás", agregó.

El Departamento de policía de Los Ángeles, también ha intentado transmitir calma. El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que se encuentran preparados para cualquier incidente, en caso de que surgiera uno.

“Si bien no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente en este momento, seguimos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado”.

La entrega número 98 del Oscar se realizará este próximo 15 de marzo, y será conducida, por primera vez, por el comediante Conan O'Brien.

