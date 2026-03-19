La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) compartió una imagen de un puma captada por una de las cámaras trampa en Calakmul, Campeche.

La fotografía, que fue publicada a través de las redes sociales de la CONANP, está causando revuelo en redes sociales, pues muestra al felino cerca de la cámara y con un peculiar gesto, dentro de la Reserva de la Biósfera de Calakmul.

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El puma es una de las especies en estado de amenaza en México, debido a la caza ilegal y la pérdida masiva de su hábitat. Foto: Canva

Cámara capta a puma en Calakmul

De acuerdo con la imagen, el momento fue capturado a las 7:56 de la mañana el pasado 12 de enero de 2026 en la Reserva de la Biósfera de Calakmul.

El majestuoso ejemplar de puma (puma concolor) se acercó a la cámara trampa luego de pasar a beber agua al bebedero que se encuentra justo al frente del dispositivo. Se le puede observar en primer plano enmarcado por el vibrante verde de la selva.

A pesar de que lo que lo llevó a posicionarse frente al equipo de video muy probablemente fue la curiosidad, el animal —que está clasificado como una de las especies amenazadas en el país— regaló un instante que parece casi posado, con un peculiar gesto.

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Foto del puma en la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Foto: CONANP

¿Qué es la Reserva de la Biósfera de Calakmul?

La Reserva de la Biósfera de Calakmul, es el área protegida de selva tropical más grande del país —de 723 mil 185 hectáreas—, también declarada Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO.

Se ubica al sureste de Campeche y a parte de albergar la Zona Arqueológica de Calakmul (yacimiento prehispánico maya), protege a más del 80% de las especies vegetales de toda la Península de Yucatán, más de 300 especies de aves y casi 100 especies de mamíferos, incluido el jaguar —una de las especies en peligro de extinción más emblemáticas de México—.

Este reserva aumenta su importancia, debido a que resguarda a cinco de los seis felinos salvajes del país—jaguar, puma, ocelote, margay y jaguarundi—; y ya que, de los cuatro mil 800 jaguares en vida silvestre que quedan en México, cerca del 5% viven en Calakmul. Sin embargo, esta y otras especies continúan amenazadas por la caza furtiva y la pérdida de su hábitat.

Zona arqueológica de Calakmul en Campeche. Foto: CONANP

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