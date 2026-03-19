Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a incendio en refinería Dos Bocas; esto dijeron

Un incendio en Dos Bocas encendió las alertas la tarde del martes 17 de marzo, luego de que se registrara un siniestro en el perímetro exterior de la Refinería Olmeca, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, donde cinco personas fallecieron.

De acuerdo con información oficial de Pemex, las intensas lluvias en la zona provocaron el desbordamiento de aguas aceitosas, las cuales se acumularon fuera de las instalaciones. Este estancamiento derivó en la ignición del líquido, originando el incendio en la zona cercana a la barda perimetral.

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Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a incendio en Refinería Dos Bocas

El incendio en la refinería de Pemex desató una ola de comentarios en redes sociales, donde algunas figuras públicas reaccionaron al hecho, cuestionando la gestión y las posibles responsabilidades.

Entre ellas se encontró el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien calificó lo ocurrido como un caso de “impunidad total”.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), planteó un escenario hipotético sobre lo que sucedería si el incidente hubiera ocurrido en una empresa privada, comparando con compañías internacionales.

"¿Se imaginan que pasaría si esta "empresa" perteneciera a un dueño privado, digamos como Exxon?", escribió.

Salinas Pliego reacciona a incendio en Refinería Dos Bocas. Foto: Captura de pantalla

También criticó la falta de respuesta de autoridades ambientales y estatales, así como la aparente ausencia de consecuencias tras el siniestro.

"¡Todo a toda madre! Esto es lo que representa una "empresa" del gobierno: IMPUNIDAD TOTAL SIN CONSECUENCIA ALGUNA. Pero eso sí, ¡Pemex es orgullosamente de los Mexicanos!", dijo.

Sin embargo, no fue el único en pronunciarse. Al debate también se sumó el comunicador Chumel Torres, quien ironizó sobre la reacción pública y señaló que, de haber ocurrido en un contexto político distinto, las críticas de grupos ambientalistas habrían sido mucho más contundentes.

"En otro sexenio, los ambientalistas estarían indignadísimos. Qué tranquilos son los tiempos de Morena", mencionó.

Chumel Torres reaccionan a incendio en Refinería Dos Bocas. Foto: Captura de pantalla

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¿Cómo ocurrió el incendio en la Refinería Olmeca?

El incidente ha cobrado relevancia luego de que en redes sociales circulara un video captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo un vehículo atraviesa un charco de estas sustancias, lo que aparentemente genera un cortocircuito que desencadena una explosión inmediata.

Denuncia al 9933989844… 🚩⚠️🔥‼️¡Incendio TMDB-refinería Olmeca: Coche inició el siniestro que dejó 5 muertos!Directo de las cámaras de vigilancia de la ASIPONA, fue captado el momento exacto cuando inició el incendio en el acceso que lleva al recinto de la ASIPONA a metros de… pic.twitter.com/XrsDmFJula — LinoZentella (@linozentella_) March 19, 2026

La propagación de las llamas fue rápida, alcanzando a los ocupantes del automóvil, quienes fallecieron. Según el reporte, una de las víctimas era trabajador de la paraestatal, mientras que las otras cuatro personas pertenecían a una empresa externa de servicios.

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