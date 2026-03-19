¿Cómo es el fusil AKM?; Silvio Rodríguez pide utilizar arma soviética si EU invade Cuba

El pasado 18 de marzo, el cantautor cubano Silvio Rodríguez afirmó que exigiría su fusil AKM, si Estados Unidos llegara a invadir la isla.

Por medio de su blog “Segunda Cita”, el compositor comentó un texto titulado: “Cuba en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita”, donde lanzó la advertencia.

“Exijo mi AKM si se lanza. Y conste que lo digo muy en serio”, expresó el cantautor.

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Foto: Blog

Aunado a ello, señaló la promesa del presidente Miguel Díaz-Canel de que Cuba ofrecería una "resistencia inexpugnale" al agresor. "Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable".

¿Qué es un AKM?

De acuerdo con el sitio especializado en armas The Armory Life, el AKM (Avtomat Kalashnikova Modernizirovanniy) fue una evolución del fusil de asalto AK-47, adoptado por las fuerzas armadas soviéticas en 1959.

Este fusil se diferenciaba del AK-47 por tener un cuerpo estampado, en lugar de fundido. También se realizaron pequeños cambios internos para mejorar el control del arma al disparar en modo automático.

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Foto: The armory life

En tanto, fue utilizado por los muyahidines afganos que lucharon contra el ejército soviético durante la fallida intervención de la URSS en Afganistán entre 1979 y 1989.

El AKM cuenta con una culata fija, un cajón de mecanismos estampado, un compensador inclinado en la punta del cañón para reducir el retroceso, un tubo de gas mejorado sin ventilaciones y el uso de materiales más ligeros para reducir el peso y simplificar la construcción.

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