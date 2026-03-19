Fortnite da la bienvenida a su nueva temporada; estas serán las próximas colaboraciones

Este jueves 19 de marzo es el lanzamiento de la temporada 2 del capítulo 7 de batalla campal del videojuego de la empresa desarrolladora Epic Games Fortnite, llamada Duelo Final, luego de un corto retraso en su estreno.

Esta nueva actualización introducirá un sistema de rivalidades y nuevas mecánicas, además de nuevos personajes, accesorios y un mapa con temática invernal centrado en la lucha entre dos equipos: La Fundación y el Rey del Hielo.

¿Qué esperar de la nueva temporada?

La temporada traerá una nueva mecánica llamada sistema de rivalidades. En esta modalidad los jugadores tendrán la oportunidad de enfrentar y desafiar cara a cara a otro usuario conectado a través de pantallas de rivalidad instaladas en la isla, en una intensa guerra de equipos en batalla campal.

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Al iniciar sesión en el juego deberás elegir tu equipo para el resto de la temporada: La Fundación y El Rey del Hielo. Foto: Fortnite

Al ganar contra otro jugador en una partida, se sumarán puntos para su bando y créditos de rivalidad para desbloquear ventajas, picos, calzado, gestos, armas poderosas y puntos de experiencia (PE); el equipo ganador recibirá un atuendo adicional al finalizar la temporada en el pase.

Por otra parte, al ser eliminado se marcará automáticamente al otro usuario como rival. Esta mecánica también permitirá que un jugador elegido de manera aleatoria al inicio de la partida maneje el bus de batalla, el cual deberá generar un paquete de suministros al atravesar anillos y otorgar a todos PE.

La actualización añadirá nuevas armas en el inventario, como el rifle de tirador designado vector 7, los guanteletes del Rey de Hielo y la escopeta de recarga caótica; y el mapa integrará nuevas ubicaciones, tales como "Fortaleza Fría", "Costa Calamar", "Territorio Tenebroso" y "Nuevo Santuario".

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El pase de batalla de la temporada 2 incluirá nuevas armas, localizaciones en el mapa y una nueva modalidad de juego. Foto: Fortnite

Por otro lado, para participar en el Desafío de la Clasificación Global, los jugadores deberán comprobar su posición al registrarse en la página showdown.fortnite.com. Al unirse, los usuarios podrán participar para ganar una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5080 Founder's Edition o una PlayStation 5.

¿Cuáles serán las nuevas colaboraciones?

Este pase de batalla traerá una colaboración caótica, basada en los cortometrajes animados de Looney Tunes, producidos por Warner Bros; los clásicos personajes de Bugs Bunny y el Pato Lucas se unirán al juego en forma de skins. El pase de batalla estará disponible hasta el 5 de junio por 800 monedas V.

Por otro lado, el actor Dwayne Johnson "The Rock" también regresará al universo narrativo de Fortnite con un skin único, dando vida una vez más La Fundación, líder de "Los Siete", lo que marcará su regreso definitivo a la isla. Este se podrá obtener al adquirir el pase de batalla o en el Club de Fortnite.

Asimismo, se han desatado diversos rumores sobre la llegada de El Mandaloriano, Darth Vader y la Princesa Leia de Star Wars en el juego, así como de los Brainrot, con la aparición sorpresa del personaje de Tung Tung Tung Sahur y Ballerina Cappuccina en recientes videos.

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