Los asistentes al partido México-Portugal del próximo 28 de marzo, que marcará la reinauguración del Estadio Banorte previo al Mundial, sólo podrán llegar al estadio en transporte público, bicicleta o “en camioncito”, ya que no habrá estacionamientos disponibles en los alrededores ni a un kilómetro a la redonda.

“No va a haber estacionamiento para autos particulares, esto creo que hay que informarlo muy bien (...) para que desde distintos modos de transporte puedan llegar, desde bicicleta, en las distintas modalidades de transporte público y también privado”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Para agilizar la movilidad el día del partido que servirá “de antesala” para el partido inaugural del Mundial, habrá horario extendido en algunos medios de transporte, opciones de “park and ride” con “camioncitos”, además de bahías en puntos específicos para el ascenso y descenso con taxi de aplicación.

Como parte de las medidas habrá servicio de park and ride con estacionamiento en sitios remotos desde donde operará el servicio de transporte directo al Estadio, los cuales estarán ubicados en el Auditorio Nacional, Santa Fe, Six Flags y el Parque Ecológico Xochimilco, precisó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García.

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El partido México-Portugal que se realizará el próximo 28 de marzo, marcará la reinauguración del Estadio Banorte previo al Mundial. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

También habrá rutas directas desde puntos turísticos como Bellas Artes, el Estadio Olímpico Universitario, Chapultepec, Polanco, Reforma, Hidalgo e Izazaga, que irán directo al Estadio Banorte.

Explicó que en el polígono de “última milla” únicamente se podrá transitar a pie, por lo que los medios de transporte acercaron a los usuarios a punros como el Centram Huipulco y Santa Úrsula para que desde ahí avancen a pie.

Ese día, las puertas al estadio se abrirán a las 15:30 horas y el servicio de ride —a diferencia del día de la inauguración del Mundial— será gratuito para la pobalción.

También habrá horario extendido hasta la 01:00 de la mañana, en algunos medios de transporte,como son las líneas 1, 2 y 9 del Metro; la 1 del Metrobús; y la 1 del Tren Ligero.

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