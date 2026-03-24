“El Mundial no es de un gobierno, es de la Ciudad”, aseguró el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, al denunciar que el Congreso local ha sido ignorado en sus solicitudes para ser tomado en cuenta y obtener información sobre los preparativos y acciones que se impulsan de cara a la justa mundialista que arranca en junio.

Precisó que la semana pasada pidió a los secretarios de Movilidad y de Seguridad Ciudadana una reunión para conocer, de primera mano, cuál es el proyecto que tiene la administración local, en sus respectivas áreas, rumbo al Mundial, pero hasta ahora han sido ignorados.

Además, dijo, la Comisión Especial del Mundial no ha sesionado y no los han invitado a reuniones con autoridades locales para tratar este tema.

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“No hemos sido incluidos, la verdad, sino quieren incluirnos no hay empacho, nada más hay que tener información. Aquí no es de querer, aquí hay obligaciones, hay una Comisión Especial, hay un proceso legislativo y hay que hablarnos con seriedad, y hay que hablarnos con respeto a los diferentes poderes, y hay que hablarnos con respeto a la diferencia de opiniones”, dijo.

En este sentido, precisó que como bancada del Partido Verde no han tenido comunicación con el gobierno central desde hace dos meses. “A lo mejor somos non gratos o no nos ven con la capacidad para poder abonar”.

Jesús Sesma comentó que siempre va a estar al lado de debatir, discernir, construir y respetar el derecho que todos tienen a hablar, “sino comulgamos con ideas no pasa nada, no somos opositores, pero no nos han dejado ni hablar”.

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Subrayó que seguirán apoyando a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y recalcó que no han dejado de respaldar ninguna de sus propuestas, “sin embargo el trabajo legislativo deja mucho que desear de todos nosotros”.

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