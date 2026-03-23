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Un exprofesor de la Escuela Secundaria Técnica 45 “Ignacio Manuel Altamirano”, ubicada en la colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía , fue sentenciado a 60 años de prisión por el delito de violación equiparada agravada en contra de una adolescente.

La condena fue obtenida por la Fiscalía General de la República, luego de que se acreditara la responsabilidad penal de Omar “N”, quien cometió los hechos en al menos cinco ocasiones durante el ejercicio de su cargo como servidor público del sector educativo.

De acuerdo con el expediente, la investigación inició en septiembre de 2015 y fue integrada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), instancia que presentó las pruebas ante la autoridad judicial.

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Además de la pena privativa de libertad, el juez ordenó la suspensión del ejercicio profesional del sentenciado, la reparación del daño a la víctima —cuyo monto será determinado en la etapa de ejecución—, así como la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la condena.

La sentencia fue dictada por la autoridad judicial competente tras concluir el proceso penal correspondiente.

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