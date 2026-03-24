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Vecinos de las colonias Prados Coapa y Villa Coapa, en los alrededores del corredor Calzada Acoxpa y División del Norte, en la alcaldía Tlalpan, señalaron que la violencia en los bares de esa zona es recurrente, pues se han registrado riñas, agresiones físicas y hasta detonaciones de arma de fuego.

Indicaron que en algunos establecimientos se ha reportado la presunta comercialización de drogas.

En cuanto a la vigilancia, habitantes señalaron que la presencia policial es limitada y que los recorridos en la zona no son constantes.

La madrugada de este lunes, un joven perdió la vida y, según los primeros reportes, fue baleado al interior del bar Makali y luego fue arrastrado hacia el estacionamiento.

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