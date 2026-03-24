Más Información
Amnistía critica al SAT por cancelar donatarias; "cuando las ONG's se debilitan, crecen la corrupción"
Plan B de reforma electoral se estanca en el Senado; falta de acuerdos entre Jucopo y PT retrasa discusión
Jueza admite a trámite la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca; filiales quedan fuera de protección
VIDEO Avión de la Fuerza Aérea colombiana se estrella en Putumayo; fuentes militares reportan al menos 66 muertos
Vecinos de las colonias Prados Coapa y Villa Coapa, en los alrededores del corredor Calzada Acoxpa y División del Norte, en la alcaldía Tlalpan, señalaron que la violencia en los bares de esa zona es recurrente, pues se han registrado riñas, agresiones físicas y hasta detonaciones de arma de fuego.
Indicaron que en algunos establecimientos se ha reportado la presunta comercialización de drogas.
En cuanto a la vigilancia, habitantes señalaron que la presencia policial es limitada y que los recorridos en la zona no son constantes.
La madrugada de este lunes, un joven perdió la vida y, según los primeros reportes, fue baleado al interior del bar Makali y luego fue arrastrado hacia el estacionamiento.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]