La primavera es una de las estaciones del año más esperadas y ya llegó a CDMX.

Para celebrarlo, en los próximos días organizará un paseo nocturno en bici, el cual incluirá dinámicas culturales totalmente gratuitas.

Este es el segundo paseo nocturno del año organizado por la Secretaría de Movilidad (Semovi) y forma parte del programa “Muévete en Bici”.

En Destinos te decimos cuándo es.

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¿Cuál es la ruta del paseo nocturno de primavera en bici?

Al igual que el paseo que se realizó en febrero con motivo del Día del Amor y la Amistad, este recorrido primaveral busca fomentar la movilidad sostenible, la actividad física y los espacios de recreación comunitaria.

Uno de los principales datos que debes saber es la ruta, un trayecto de 22 kilómetros, divididos en 11 estaciones o paradas:

Fuente de Petróleos.

Paseo de la Reforma.

Primera sección del Bosque de Chapultepec.

Museo de Antropología.

Diana Cazadora.

Ángel de la Independencia.

Glorieta del Ahuehuete.

Avenida Juárez.

Zócalo de la CDMX.

Calle 5 de Febrero.

Plaza Tlaxcoaque.

Es una oportunidad muy buena para pedalear de noche por 3 de los puntos más emblemáticos de la capital: Chapultepec, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Y aunque el vehículo principal en esta actividad es la bicicleta, las personas que disfrutan andar en patines y patinetas también son bienvenidos a la experiencia.

¿Habrá renta de bicicletas en el paseo nocturno de primavera?

No te preocupes si no cuentas con una bicicleta. En el paseo habrá préstamos de unidades por parte del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.

Te recomendamos llegar temprano porque el horario de servicio es de 19:00 a 22:00 horas.

Los encontrarás en la Glorieta del Ahuehuete.

¿Qué otras actividades habrá en el paseo nocturno de primavera?

Además del recorrido en bicicleta, este paseo nocturno cuenta con dinámicas para todos los asistentes. Por ejemplo:

Espacio de música electrónica organizado por el Fideicomiso Centro Histórico. Se llevará a cabo en la Alameda Central, sobre las avenidas Juárez y Doctor Mora.

Baile Fitness con temática primaveral presentado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La cita será en el Ángel de la Independencia.

Programa de Biciescuela establecido en la Glorieta de la Diana Cazadora, ideal para aprender a andar en bicicleta.

También habrá servicios gratuitos de sanitario, seguridad, atención médica, mecánica y Locatel.

¿Cuándo será el paseo nocturno de primavera en CDMX?

¡Aparta la fecha! El paseo nocturno en bicicleta será el próximo sábado 28 de marzo de 19:00 a 23:00 horas.

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El punto de salida es la Fuente de Petróleos y la 'meta' es la Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico.

Para seguridad de los participantes, la Semovi recomienda acudir con casco, luces y ropa cómoda. ¿Ya sabes con quién vas a ir?

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