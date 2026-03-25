Los tuk tuk son vehículos triciclos motorizados muy comunes en diversos países de Asia para transportar personas y mercancías, aunque también existen en otros sitios del mundo, como México.

De hecho, en CDMX existen algunos con vocación turística, ya que ofrecen tours por las colonias Condesa y Roma Norte, de las más visitadas y con mayor oferta gastronómica y cultural en la ciudad.

En Destinos te decimos qué lugares se visitan y cuánto cuestan estos recorridos.

¿Qué ver en el tour en tuk tuk de CDMX?

La agencia Vivo Tuk Tuk es la primera en organizar tours en este medio de transporte en la CDMX.

Foto: Vivo Tuk Tuk

De acuerdo con su página web, su misión es “redefinir la forma en que las personas viven el turismo urbano” con una “propuesta que combina historia, cultura, estilo y sostenibilidad a través de recorridos en tuk tuk diseñados para conectar con el corazón de la ciudad”.

Lee también: Qué ver en la experiencia inmersiva de la Fórmula 1

Aunque sólo operan en una zona de la CDMX (entre la Condesa y la Roma Norte), cuentan con 3 rutas:

Condesa e Hipódromo: visita los edificios Condesa (de estilo inglés/art decó), Basurto (modernista) y San Martín (art decó); las glorietas de Cibeles (neoclásica), Iztaccíhuatl y Popocatépetl (con una fuente art decó); la Avenida Ámsterdam; la Plaza Citlaltépetl; los parques México y España y el Hotel Condesa DF (de arquitectura neoclásica francesa).

La Roma - Romita: visita la Glorieta de Cibeles; las plazas Luis Cabrera y Río de Janeiro; el hotel Brick (de estilo belle époque y moderno); el Museo MODO (con miles de objetos cotidianos); Jardín Pushkin; Avenida Álvaro Obregón (de las más ‘vivas’ de la Roma); la Casa del Poeta Ramón López Velarde (del Porfiriato); el Centro Cultural Casa Lamm; el Parque España; La Romita (un pequeño barrio con callejones, murales y edificios antiguos) y el Hotel Condesa DF.

Condesa, Hipódromo y Roma: es el tour más completo y duradero, ya que incluye paradas en todos los sitios antes mencionados.

Cada tuk tuk cuenta con audioguías con detalles de la historia, leyendas y datos curiosos de los lugares a conocer.

Además, los conductores van dando recomendaciones de spots. Puedes pedirles que paren donde quieras, ya sea para tomar un café, tomar fotografías o hasta pedir unos tacos.

Foto: Vivo Tuk Tuk

Todos los tours terminan con una margarita o mezcal en el restaurante Marea, de la chef Lula Martín del Campo.

¿Qué días están disponibles los tours en tuk tuk?

Hay tours en tuk tuk todos los días de 11:00 a.m. a 6:30 p.m.

Lee también: Cuándo es el tour de jacarandas en la CDMX

Las salidas son cada media hora.

¿Cuánto cuesta el tour en tuk tuk en CDMX?

Los tours en tuk tuk Condesa e Hipódromo y La Roma - Romita tienen un costo de $500 pesos por persona. Incluyen el recorrido guiado por 2 horas, audioguía, seguro de viajero, centros de carga eléctrica y bebida de cortesía.

Foto: Vivo Tuk Tuk

En el caso del recorrido Condesa, Hipódromo y Roma es de $1,000 pesos por persona.

Considera que la tarifa no contempla alimentos ni la entrada a los museos, así que te recomendamos llevar dinero extra.

Más información en el sitio web: vivotuktuk.com o al Whatsapp: (55) 3669 7351.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters