¡Ver la luna de cerca dejará de ser un sueño! En este Festival Internacional de las Luces (FILUX) en la Ciudad de México podrás contemplarla y tomarte decenas de fotografías junto a ella.

Pero además, observarás otras figuras gigantes e iluminadas en Paseo de la Reforma (del Ángel de la Independencia hasta la entrada de Chapultepec). Si quieres saber las fechas, aquí te las decimos.

En FILUX 2026 también verás mariposas con colores brillantes. Foto: FILUX 2026

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¿De qué trata FILUX 2026?

El Festival Internacional de las Luces México (FILUX) consiste en la exhibición de instalaciones de arte lumínico que transforman el paisaje urbano. Su propuesta nace de un equipo de profesionales encargados de la creación de proyectos culturales vinculados al cine y a las artes visuales en América Latina.

“Solo la luz, primavera” es el nombre de la edición 2026, y reúne obras que exploran el fenómeno de la luz desde distintos enfoques visuales, tecnológicos y escultóricos.

A través de su recorrido nocturno, los visitantes observan y experimentan narrativas, atmósferas y percepciones que dialogan entre sí.

Todas las piezas están diseñadas para interactuar con el espacio urbano, lo que despierta diferentes emociones entre los asistentes.

La edición "Solo la luz, primavera" presenta 13 piezas de arte lumínico. Foto: FILUX 2026

De acuerdo con su sitio oficial, en esta edición participan artistas como Amauri Sanabria, Julio Bekhor, Kardia, Luca Salas, Luke Jerram, Miguel Bolívar, Omar Gómez, Flowers of Life, Vladimir Maislin y Yupica, cuyas propuestas convergen entre lo artístico y lo tecnológico.

Durante más de una semana, la CDMX se transforma con 13 piezas de arte inspiradas en la primavera, entre las que destaca "Museum of the Moon", una luna gigante y flotante creada por Luke Jerram.

FILUX 2026 no solo es una exposición, sino un proyecto cultural que, desde su creación en 2013, ha buscado llevar el arte a espacios públicos.

¿Cuándo y dónde ver la luna gigante del FILUX 2026?

La exhibición FILUX 2026 estará disponible desde el viernes 20 al domingo 29 de marzo.

La luna gigante se ubica a la altura de la Diana Cazadora.

El mapa completo de las 13 figuras lumínicas puedes verlo aquí:

Si bien la instalación está disponible todo el día, se recomienda visitarla desde las 19:00 hasta las 23:00 horas para ver los efectos de la luz en todo su esplendor.

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La entrada a este festival es gratis para todo el público. No necesitas registro, sólo llevar tu celular o cámara para capturar increíbles fotografías.

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