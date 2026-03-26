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Un presuntamente se quedó sin frenos y protagonizó un aparatoso sobre la autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 24, en la , dejando como saldo una persona sin vida.

El percance ocurrió en las inmediaciones del entronque con la carretera libre México-Toluca y la salida hacia Acopilco, donde la pesada unidad terminó volcada tras impactarse violentamente. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor quedó prensado al interior de la cabina, perdiendo la vida en el lugar.

Tras el siniestro, equipos de emergencia se movilizaron de inmediato para atender la situación, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate y evitar riesgos a otros automovilistas.

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El conductor del tráiler quedó prensado y falleció en el lugar. Foto: Valente Rosas / El Universal
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La en la zona se vio severamente afectada debido a las maniobras para retirar la unidad siniestrada, lo que generó importantes asentamientos vehiculares en dirección a la Ciudad de México.

Autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente; sin embargo, una de las principales líneas apunta a una posible falla mecánica en el sistema de frenos del tráiler.

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jecg/cr

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