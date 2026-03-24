El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido el lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico de Putumayo, dejó al menos 68 muertos, 57 heridos, y al pueblo colombiano de luto.

Pero en medio de la tragedia, también hubo milagros, y se empiezan a conocer testimonios de algunos de los sobrevivientes.

Uno de ellos es el soldado profesional Jhony Ortiz, cuyo relato fue dado a conocer por su esposa, Natalia Micanquer, en entrevista con Blu Radio. Su testimonio da cuenta de los momentos dentro de la aeronave y de la acción que le permitió salir con vida.

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“Negra, papito Dios me quiso dar una segunda oportunidad de vida y estoy vivo de milagro”, fueron las primeras palabras que el uniformado le dijo a su esposa minutos después del impacto, según relató ella. La comunicación ocurrió tras un periodo de incertidumbre en el que no se tenía información sobre su estado.

Horas antes del siniestro, la pareja había hablado en dos ocasiones. De acuerdo con Micanquer, el soldado le informó sobre su itinerario desde la base en Puerto Leguízamo. “Como a las seis o siete de la mañana se volvió a comunicar y me dijo que ya había llegado el avión Hércules y que llegaría a Bogotá sobre las ocho o nueve de la mañana”, recordó. En la última llamada, le anunció que abordaría la aeronave: “Bueno, me voy a subir al avión”.

Minutos después, la situación cambió. Tras conocerse los primeros reportes del accidente, la incertidumbre se instaló mientras intentaba obtener información. “En ese momento de desespero no sabía nada de él, ni cómo estaba”, expresó. Desde el batallón, según su testimonio, le confirmaron que la aeronave se había accidentado, pero sin detalles adicionales.

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El contacto con el soldado se restableció más de media hora después. "Él me llamó y me dijo: ‘El avión en el que íbamos se estrelló. Estoy golpeado de la cabeza’”, reveló.

En esa conversación, también le indicó que presentaba varias heridas. Según contó, tiene puntos en la cabeza y una fractura en el brazo, por lo que fue trasladado al Hospital Militar Central de Bogotá.

Por lo pronto, indicó que “no sé qué tan grave sea la fractura, pero me dijo que está estable”. El relato más detallado sobre lo ocurrido dentro de la aeronave lo dio el propio Ortiz. En medio del impacto, describió una escena marcada por la confusión y el desorden.

“Solo recuerdo muchos gritos. Vi un hueco por donde logré salirme, pero tenía la pierna atrapada porque llevábamos mucho equipaje. Había soldados encima mío, me pisoteaban. Con todas las fuerzas que me dio papito Dios logré salir”, le contó a su esposa.

Aún quedan desaparecidos dos militares que, se presume, murieron en el siniestro, pero sus cuerpos no han sido localizados.

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La aeronave, de matrícula FAC 1016, transportaba a 128 personas entre militares del Ejército, tripulación de la Fuerza Aeroespacial y dos miembros de la Policía cuando se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en una zona selvática de difícil acceso del sur del país.

Las labores de rescate continúan con apoyo de las Fuerzas Militares y organismos de socorro. Se desconocen las causas del incidente.

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