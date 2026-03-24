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El primer barco de una flotilla que transporta suministros médicos, alimentos y paneles solares llegó a , sumida en una crisis energética agravada por el bloqueo petrolero que le impone Estados Unidos.

El barco pesquero Maguro arribó al puerto de La Habana tres días después de lo previsto, tras luchar contra fuertes vientos, corrientes y un motor por momentos sobrecalentado. Se espera la llegada de otros dos barcos en los próximos días.

Al acercarse al puerto y a su fortificación de la época colonial, los activistas subieron al techo de la embarcación, simbólicamente rebautizada "Granma 2.0" en homenaje al yate utilizado por el grupo de guerrilleros liderado por Fidel Castro para iniciar su revolución en 1956.

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Los primeros envíos llegaron por avión desde Europa y Estados Unidos la semana pasada, como parte de la misión aérea y marítima llamada Our America Convoy para llevar a la isla 50 toneladas de ayuda.

El país ha sufrido siete apagones nacionales desde finales de 2024, dos de ellos la semana pasada, debido al envejecimiento de sus centrales termoeléctricas y a la escasez de combustible.

La crisis se agudizó con la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela tras la caída del presidente Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

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Washington también amenaza con sancionar a los países que vendan combustible a la isla.

Además de los diarios y prolongados apagones que sufren los cubanos, los precios de los combustibles se han disparado, el transporte público escasea y los camiones de basura han dejado de circular, lo que ha provocado la acumulación de desechos en las calles.

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