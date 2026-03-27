Tultitlán, Méx.—Por tercera ocasión desde que comenzó la construcción de la ampliación del Tren Suburbano Buenavista-AIFA, vecinos del fraccionamiento Bosques de Tultitlán salieron a manifestarse, con un bloqueo en la Vía José López Portillo, para exigir al gobierno federal obras de mitigación como la ampliación de la red de drenaje, pavimentación y la construcción de un paso peatonal a la estación Cueyamil.

La protesta inició a las 7:10 horas con un grupo de 50 personas que se ubicó en los tres carriles de la vialidad, a la altura de la estación La Bandera de la Línea 2 del Mexibús, con pancartas que tenían consignas relacionadas al proyecto ferroviario con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que prevé inaugurarse en las próximas semanas.

“¡Exigimos acceso al Suburbano Cueyamil por la calle Recursos Hidráulicos!”, “El Suburbano no cumplió” y “No queremos inundaciones”, fueron los reclamos de los manifestantes que permanecieron tres horas y media en la López Portillo, vía que conecta a los municipios de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.

“Estamos pensando que si no nos dan lo satisfactorio para toda nuestra ciudadanía que somos más de 7 mil personas, pues vamos a vernos el día de la inauguración (del Suburbano al AIFA) para ver si pueden inaugurar”, comentó Alejandra Jarquín, vecina de Bosques de Tultitlán.

Agregó que el martes de esta semana ya tenían programada una mesa de trabajo con personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la cual les fue cancelada y por tal motivo decidieron protestar, acto al que se les unieron vecinos de las colonias Lázaro Cárdenas y COCEM, quienes también señalan serán afectados.

La manifestación ocasionó un congestionamiento vial en dirección a Cuautitlán Izcalli que generó filas de varios kilómetros, así como malestar entre los automovilistas, motociclistas y conductores de unidades de transporte de carga que se vieron obligados a circular por el carril confinado del Mexibús, éste último suspendió sus recorridos por espacio de dos horas.

El bloqueo fue intermitente, cada 10 minutos impedían el paso, mientras que con piedras taparon la incorporación del Boulevard Tultitlán con la vía José López Portillo, mientras que usuarios de transporte público descendían de las unidades para continuar sus caminos a pie.

“¡Queremos solución, queremos solución!”, consignaron durante la manifestación hasta que llegaron funcionarios del gobierno del Estado de México y de la SICT para dialogar con ellos, acordando una mesa de diálogo para este viernes, en el palacio municipal de Tultitlán, a fin de buscar las soluciones a sus demandas.

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