Toluca, Méx.— Integrantes de centros de rehabilitación de diferentes partes del país se congregaron en el primer cuadro del centro de Toluca para manifestarse y denunciar irregularidades durante los operativos y clausuras de anexos realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los inconformes buscaron una reunión con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, con la finalidad de entablar un un diálogo sobre el cierre de estos espacios de rehabilitación.

“Que el gobierno nos dé chance de atender a estas personas en nuestros centros de tratamiento, mínimo durante cuatro meses mínimo, que podamos tener cuatro meses a esos muchachos para poderlos convencer, para poderles hacer ver que tienen una gran vida por delante, como el día de hoy todos los que estamos aquí somos testimonios fiel de que esto sí se puede”, refirieron algunos de los manifestantes.

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