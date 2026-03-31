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El Congreso local exhortó a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México a permitir que los animales de compañía puedan ingresar, con sus dueñas, a los refugios especializados de atención a víctimas de violencia.
A decir de la diputada del PVEM Yolanda García, su propuesta no sólo busca eliminar las barreras que impiden a las víctimas entrar a esos espacios seguros, sino también sumar a la Ciudad de México al movimiento internacional ‘Correa Púrpura’.
“Más del 70% de las mujeres han vivido violencia y hasta el 71% de quienes tienen animales de compañía han visto cómo son utilizados como mecanismos de amenaza y casi la mitad retrasa su salida (de su hogar) para seguir protegiéndolos”, puntualizó.
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En ese contexto, aseguró que se trata de una medida que puede salvar vidas y marcar la diferencia entre que una mujer quede atrapada en su hogar y siga violentada, o salir de ahí y entrar a uno de esos refugios incluso con sus animales de compañía.
Precisó que la idea es transformar los refugios especializados en espacios seguros y adecuados, donde las víctimas y sus animales pueden quedarse juntos y recuperarse.
“Estamos solicitando a la persona titular de la Secretaría de las Mujeres de la capital del país para que se realicen las adecuaciones necesarias en los lineamientos de las casas de emergencia, refugios y lunas a su cargo, porque en la Ciudad de México ningún refugio público cuenta con un protocolo formal para recibir a estos animales de compañía”, señaló la legisladora.
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Detalló que, a nivel internacional, se desarrolla un movimiento conocido como ‘Correa Púrpura’, cuya finalidad es incrementar el número de refugios para víctimas de violencia doméstica en los que se acepte a los animales de compañía de éstas.
Este Punto de Acuerdo no confronta, corrige; no divide, fortalece; no improvisa, responde a evidencia, porque legislar hoy implica entender que la violencia no es lineal, sino compleja, y nuestras respuestas deben estar a la altura de esa complejidad”, concluyó.
LL
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