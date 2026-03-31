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El director del Metro, , reportó que se ofrece servicio provisional en la por la ruptura de una catenaria.

entre las estaciones Santa Marta y La Paz, detalló.

Por problemas con la catenaria, el Metro implementa servicio provisional en la Línea A. Foto: Especial
Por problemas con la catenaria, el Metro implementa servicio provisional en la Línea A. Foto: Especial

Opera de Pantitlán a Santa Marta.

“Personal técnico del Sistema trabaja para atender la situación y restablecer el servicio lo antes posible. Agradezco su comprensión ante esta contingencia y se continuará informando por los canales oficiales”, compartió en sus redes sociales.

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cr

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