El director del Metro, Adrián Rubalcava, reportó que se ofrece servicio provisional en la Línea A del Metro por la ruptura de una catenaria.

No hay servicio entre las estaciones Santa Marta y La Paz, detalló.

Por problemas con la catenaria, el Metro implementa servicio provisional en la Línea A. Foto: Especial

Opera de Pantitlán a Santa Marta.

“Personal técnico del Sistema trabaja para atender la situación y restablecer el servicio lo antes posible. Agradezco su comprensión ante esta contingencia y se continuará informando por los canales oficiales”, compartió en sus redes sociales.

Derivado de la ruptura de una catenaria en la Línea A del @MetroCDMX, se brinda servicio provisional de Pantitlán a Santa Marta; sin servicio de trenes de Santa Marta a La Paz.

Personal técnico del Sistema trabaja para atender la situación y restablecer el servicio lo antes… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) March 31, 2026

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