Más Información
ONG piden diálogo con Hacienda, SAT y Bienestar; advierten riesgos a proyectos sociales por medidas fiscales
Escándalo golpea a Kristi Noem; filtran fotos de presunta doble vida de su esposo y familia se dice devastada
El director del Metro, Adrián Rubalcava, reportó que se ofrece servicio provisional en la Línea A del Metro por la ruptura de una catenaria.
No hay servicio entre las estaciones Santa Marta y La Paz, detalló.
Por problemas con la catenaria, el Metro implementa servicio provisional en la Línea A. Foto: Especial
Opera de Pantitlán a Santa Marta.
“Personal técnico del Sistema trabaja para atender la situación y restablecer el servicio lo antes posible. Agradezco su comprensión ante esta contingencia y se continuará informando por los canales oficiales”, compartió en sus redes sociales.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]